Ред Бул плаща 10 милиона евро на доктор Марко на раздяла

82-годишният доктор Хелмут Марко напуска Ред Бул и Формула 1 в края на годината, като това решение стана ясно в първите дни след Гран При на Абу Даби тази седмица.

Доктор Марко имаше договор с компанията до края на 2026, но ще си тръгне предсрочно по „взаимно съгласие“.

Сега германският вестник Bild твърди, че доктор Марко ще получи цялата си заплата за 2026 на раздяла с компанията – около 10 милиона евро. Според изданието, това споразумение между Марко и Ред Бул е „знак на признание“ за постиженията на Марко във Формула 1 и помощта му за развитието на пилоти като Себастиан Фетел и Макс Верстапен.

Доктор Марко вече заяви, че планира да ходи само на 1-2 състезания годишно и ще се занимава с „другите си бизнеси и интереси“. Бившият пилот притежава 4 хотела в Грац и околностите.

Снимки: Gettyimages