Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Официално: Ерата "Хелмут Марко" в Ред Бул приключи

Официално: Ерата "Хелмут Марко" в Ред Бул приключи

  • 9 дек 2025 | 16:33
  • 2117
  • 0

Отборът на Ред Бул във Формула 1 обяви официално, че доктор Хелмут Марко ще напусне тима в края на годината след повече от 20 години в Милтън Кийнс.

Австриецът беше моторспорт съветник на Биковете и главен отговорник на академията за млади пилоти на отбора. Дълги години той се ползваше с пълната подкрепа на съоснователя на Ред Бул Дитрих Матешиц, но това се промени след смъртта на Матешиц през 2022 година.

Впоследствие Марко не успя да се аклиматизира към новото ръководство на Ред Бул, а неговите действия в последните месеци изглежда преляха чашата на търпението. Спекулира се, че издънка с Алекс Дън и неговите коментари по адрес на Андреа Кими Антонели са били последните пирони в ковчега му и така той си тръгва от Ред Бул.

Издънка с ирландец ли е причината за "пенсионирането" на доктор Марко?
Издънка с ирландец ли е причината за "пенсионирането" на доктор Марко?

„Тъжна новината е, че Хелмут ни напуска. Той беше толкова важна част от нашия отбор и от цялата моторспорт програма на Ред Бул повече от две десетилетия. Така че това е краят на една много успешна глава. Неговото напускане ще остави бездна и той наистина ще ни липсва.

„Бих искал да изкажа моите искрени благодарности за неговата подкрепа, не само през последните месеци, но и в ранните ми дни в Торо Росо. Хелмут, заедно с Оливер Минтцлаф, бяха основните двигатели зад моето завръщане в семейството на Ред Бул, първи във Фаенца, а от това лято и на сегашната ми позиция в Милтън Кийнс.

„По душа Хелмут е истински състезател, винаги ни е натискал до лимита и винаги беше готов да поема рискове, за да постигне целите си“, заяви ръководителят на отбора на Ред Бул Лоран Мекис по повод раздялата с доктор Марко.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Мерцедес и Ферари вече тестват активната аеродинамика на предните крила

Мерцедес и Ферари вече тестват активната аеродинамика на предните крила

  • 9 дек 2025 | 13:20
  • 1238
  • 1
На Острова кръстиха улица на Ландо Норис

На Острова кръстиха улица на Ландо Норис

  • 8 дек 2025 | 21:17
  • 1324
  • 2
Решено: Норис ще се състезава с №1 догодина

Решено: Норис ще се състезава с №1 догодина

  • 8 дек 2025 | 19:51
  • 5629
  • 0
В Англия: Доктор Марко си тръгва от Ред Бул този месец

В Англия: Доктор Марко си тръгва от Ред Бул този месец

  • 8 дек 2025 | 19:25
  • 2297
  • 0
Как стратегията на Макларън обезсили устрема на Верстапен

Как стратегията на Макларън обезсили устрема на Верстапен

  • 8 дек 2025 | 19:14
  • 3348
  • 0
Името Заубер изчезва от Формула 1 след 617 старта

Името Заубер изчезва от Формула 1 след 617 старта

  • 8 дек 2025 | 18:47
  • 2613
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Монтана

Ботев (Враца) 0:0 Монтана

  • 9 дек 2025 | 17:29
  • 1697
  • 0
Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

  • 9 дек 2025 | 15:23
  • 3142
  • 1
По-малко от месец след своето завръщане Херо отнесе солено наказание от БФС

По-малко от месец след своето завръщане Херо отнесе солено наказание от БФС

  • 9 дек 2025 | 16:51
  • 3492
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 9 дек 2025 | 07:15
  • 76804
  • 33
Започна шестият кръг в Шампионската лига

Започна шестият кръг в Шампионската лига

  • 9 дек 2025 | 17:25
  • 5987
  • 3
Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

  • 9 дек 2025 | 10:19
  • 11885
  • 6