Официално: Ерата "Хелмут Марко" в Ред Бул приключи

Отборът на Ред Бул във Формула 1 обяви официално, че доктор Хелмут Марко ще напусне тима в края на годината след повече от 20 години в Милтън Кийнс.

20 Years, 417 Races, 6 Constructors' Championships, 8 Drivers' Championships.



Thank you, Helmut 💙 pic.twitter.com/svFn8TTJc7 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 9, 2025

Австриецът беше моторспорт съветник на Биковете и главен отговорник на академията за млади пилоти на отбора. Дълги години той се ползваше с пълната подкрепа на съоснователя на Ред Бул Дитрих Матешиц, но това се промени след смъртта на Матешиц през 2022 година.

BREAKING: Red Bull Racing advisor Helmut Marko will depart the team after more than two decades at the Milton Keynes team.#F1 pic.twitter.com/NknD0vEyl7 — Formula 1 (@F1) December 9, 2025

Впоследствие Марко не успя да се аклиматизира към новото ръководство на Ред Бул, а неговите действия в последните месеци изглежда преляха чашата на търпението. Спекулира се, че издънка с Алекс Дън и неговите коментари по адрес на Андреа Кими Антонели са били последните пирони в ковчега му и така той си тръгва от Ред Бул.

Издънка с ирландец ли е причината за "пенсионирането" на доктор Марко?

„Тъжна новината е, че Хелмут ни напуска. Той беше толкова важна част от нашия отбор и от цялата моторспорт програма на Ред Бул повече от две десетилетия. Така че това е краят на една много успешна глава. Неговото напускане ще остави бездна и той наистина ще ни липсва.



„Бих искал да изкажа моите искрени благодарности за неговата подкрепа, не само през последните месеци, но и в ранните ми дни в Торо Росо. Хелмут, заедно с Оливер Минтцлаф, бяха основните двигатели зад моето завръщане в семейството на Ред Бул, първи във Фаенца, а от това лято и на сегашната ми позиция в Милтън Кийнс.



„По душа Хелмут е истински състезател, винаги ни е натискал до лимита и винаги беше готов да поема рискове, за да постигне целите си“, заяви ръководителят на отбора на Ред Бул Лоран Мекис по повод раздялата с доктор Марко.

