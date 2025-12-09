Официално: Ерата "Хелмут Марко" в Ред Бул приключи

Отборът на Ред Бул във Формула 1 обяви официално, че доктор Хелмут Марко ще напусне тима в края на годината след повече от 20 години в Милтън Кийнс.
Австриецът беше моторспорт съветник на Биковете и главен отговорник на академията за млади пилоти на отбора. Дълги години той се ползваше с пълната подкрепа на съоснователя на Ред Бул Дитрих Матешиц, но това се промени след смъртта на Матешиц през 2022 година.
Впоследствие Марко не успя да се аклиматизира към новото ръководство на Ред Бул, а неговите действия в последните месеци изглежда преляха чашата на търпението. Спекулира се, че издънка с Алекс Дън и неговите коментари по адрес на Андреа Кими Антонели са били последните пирони в ковчега му и така той си тръгва от Ред Бул.
Издънка с ирландец ли е причината за "пенсионирането" на доктор Марко?
„Тъжна новината е, че Хелмут ни напуска. Той беше толкова важна част от нашия отбор и от цялата моторспорт програма на Ред Бул повече от две десетилетия. Така че това е краят на една много успешна глава. Неговото напускане ще остави бездна и той наистина ще ни липсва.
„Бих искал да изкажа моите искрени благодарности за неговата подкрепа, не само през последните месеци, но и в ранните ми дни в Торо Росо. Хелмут, заедно с Оливер Минтцлаф, бяха основните двигатели зад моето завръщане в семейството на Ред Бул, първи във Фаенца, а от това лято и на сегашната ми позиция в Милтън Кийнс.
„По душа Хелмут е истински състезател, винаги ни е натискал до лимита и винаги беше готов да поема рискове, за да постигне целите си“, заяви ръководителят на отбора на Ред Бул Лоран Мекис по повод раздялата с доктор Марко.
Снимки: Gettyimages