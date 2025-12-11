Ред Бул няма да търси заместник на Марко, закрива позицията му

Оттеглянето на доктор Хелмут Марко от Ред Бул и Формула 1 отново възроди слуховете, че мястото на 82-годишния бивши пилот може да заеме 4-кратният световен шампион Себастиан Фетел.
Това обаче няма да се случи, като решението е на големите шефове, които определено не искат да оставят съсредоточаването на толкова голяма власт и ресурси в ръцете на един човек. Както беше и при Кристиан Хорнър. Затова и Оливър Минцлаф държи на разпределяне на правомощията и по-строг контрол.
Какво е казал доктор Марко на Верстапен на раздяла?
Затова и позицията на доктор Марко се закрива и задълженията му ще бъдат разпределени основно между Лоран Мекис и Петер Байер, като Ред Бул няма да има главен съветник.
Преди време доктор Марко беше обяснил, че в разговорите, които е водил с Фетел, не е ставало дума за работа и за това германецът да го замести.
Верстапен настига Хамилтън по интересни показатели
„Продължавам да поддържам контакт със Себастиан – обясни Марко. – Говорим си за много неща, но не и за работата ми. По-скоро за горите. Не е възможно да ме наследи.“
Тепърва ще се обсъжда статутът на пилотите в Макларън
Снимки: Gettyimages