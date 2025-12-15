Тим от елита на Италия следи внимателно Кошмара

Италианският клуб Удинезе проявява сериозен интерес към нападателя на ЦСКА Леандро Годой. За това съобщава авторитетното италианско издание Tuttomercatoweb.

Според информацията, от ръководството на "фриулите" по-скоро следят развитието на трансферния пазар с поглед към подсилване на атаката за следващото лято, но не е изключено да предприемат конкретни стъпки за привличането на аржентинеца още през предстоящия зимен трансферен прозорец.

Годой е поставен на челно място в списък от петима футболисти, които Удинезе наблюдава активно. Скаути вече са натоварени със задачата да изготвят подробен профил на играча.

Удинезе е добре запознат с българския футболен пазар, имайки предвид успешното привличане на полския халф Якуб Пьотровски от Лудогорец в миналото.

Самият Годой направи изключително силно впечатление в редиците на ЦСКА за кратко време. Той бързо се превърна във водещ реализатор на "червените" с 10 гола, което бързо привлече вниманието на европейски клубове.

Въпреки сериозния интерес, ЦСКА едва ли ще се раздели лесно с основния си нападател. "Червените" платиха значителна сума от 1.8 милиона евро на Берое през лятото за правата на Кошмара, което предполага висока оценка и нежелание за бърза продажба. Остава да видим дали евентуална оферта от Серия А ще успее да разколебае "червените".