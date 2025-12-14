Агент, довел две от големите звезди на Левски през последните години, съдействал за вчерашния трансфер на ЦСКА

Бразилският мениджър Джери Перейра е помогнал за трансфера на Алехандро Пиедраита в ЦСКА, става ясно от клип на “червените” в социалните мрежи.

Там агентът позира за снимки и видео заедно с първото зимно попълнение на клуба от “Борисовата градина”.

Джери Перейра е добре познато име в българския футбол. Като състезател той носи екипите на Славия, Шумен, Локомотив (София) и Беласица.

След края на кариерата си стана агент и помогна за трансферите на някои от бившите звезди на Лудогорец. Бразилецът докара и качествени футболисти в Левски. Той съдейства за трансферите на Уелтон и настиящия капитан на “сините” Вандерсон Цунами.