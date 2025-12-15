Популярни
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА може да прати трима от футболистите си под наем

ЦСКА може да прати трима от футболистите си под наем

  • 15 дек 2025 | 09:29
  • 1310
  • 0

Ръководството на ЦСКА е задействало процедура по изваждане на български паспорт на двама свои играчи - Лумбард Делова и Леандро Годой, но тя е доста тромава и е почти сигурно, че през пролетта те няма да успеят да се сдобият с наше гражданство, пише "Мач Телеграф".

Точно заради това трима от играчите, които нямат паспорти от ЕС, са със застрашено бъдеще в ЦСКА след трансфера на Алехандро Пиедрата. Става дума за Кевин Додай, Сейни Санянг и Браян Кордоба.

Възможно е първите двама, които са доста млади, да бъдат пратени в друг тим от България, като вариант е Ботев (Враца). Албанецът и гамбиецът изобщо не попадат в плановете на треньора Христо Янев.

Иначе се смята, че Браян Кордоба може да бъде освободен, но той има железен договор и ЦСКА ще трябва да плати огромна неустойка, за да се отърве от него.

