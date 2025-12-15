Популярни
Конте: Трябва да показваме повече характер в гостуванията

  • 15 дек 2025 | 04:32
  • 275
  • 0
Конте: Трябва да показваме повече характер в гостуванията

Треньорът на Наполи Антонио Конте не бе щастлив след загубата от Удинезе (0:1). Той смята, че отборът му трябва да подобри представянето си в гостуванията, където трябва да показва повече характер.

„През първото полувреме не допуснахме нито един удар към вратата, можехме да се възползваме по-добре от шансовете, които имахме. Изпитахме трудности в началото на втората част и оттам нататък се усещаше известен страх. Два отменени гола и греда в началото на второто полувреме. Бяхме твърде притеснени и твърде уплашени, трябваше да работим здраво. Трябва да играем добре, дори в трудните моменти. Длъжни сме да управляваме ситуациите и определено трябва да се подобрим.Трябва да се справяме по-добре в тези моменти, да ги посрещаме с опит. Не можем да губим кураж или да се предаваме. Ако играеш така, рискуваш да допуснеш гол, и ние допуснахме", заяви Конте.

Удинезе срази Наполи въпреки намесите на ВАР
Удинезе срази Наполи въпреки намесите на ВАР

"Нямам нищо негативно да кажа за момчетата, които дават всичко от себе си в тази извънредна ситуация. Трябва да управляваме по-добре мачовете и да показваме повече характер далеч от дома. На психологическо ниво се опитваме да работим върху това и да намерим правилния път. Можем да израснем, тук имаме страхотни момчета“, допълни той.

Един от големите проблеми на Наполи си остават твърде многото контузии в състава.

„Аз бих аларма за това дори когато печелехме. Няма какво толкова да се каже. В началото на сезона, когато играеш в много състезания, се притесняваш да изградиш състав, който е на ниво. (Какво можеш да направиш), когато съставът е отслабен поради външни фактори? Тази година няма да е лесна за нас. Важното е да сме обединени и сплотени, да посрещаме предизвикателствата заедно. Целият клуб трябва да бъде единен, тази година няма да е лесна. Искаме да работим и да се борим. Загубили сме седем мача като гост, трябва да подобрим това", допълни наставникът.

Снимки: Gettyimages

