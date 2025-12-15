Конте: Трябва да показваме повече характер в гостуванията

Треньорът на Наполи Антонио Конте не бе щастлив след загубата от Удинезе (0:1). Той смята, че отборът му трябва да подобри представянето си в гостуванията, където трябва да показва повече характер.

„През първото полувреме не допуснахме нито един удар към вратата, можехме да се възползваме по-добре от шансовете, които имахме. Изпитахме трудности в началото на втората част и оттам нататък се усещаше известен страх. Два отменени гола и греда в началото на второто полувреме. Бяхме твърде притеснени и твърде уплашени, трябваше да работим здраво. Трябва да играем добре, дори в трудните моменти. Длъжни сме да управляваме ситуациите и определено трябва да се подобрим.Трябва да се справяме по-добре в тези моменти, да ги посрещаме с опит. Не можем да губим кураж или да се предаваме. Ако играеш така, рискуваш да допуснеш гол, и ние допуснахме", заяви Конте.

"Нямам нищо негативно да кажа за момчетата, които дават всичко от себе си в тази извънредна ситуация. Трябва да управляваме по-добре мачовете и да показваме повече характер далеч от дома. На психологическо ниво се опитваме да работим върху това и да намерим правилния път. Можем да израснем, тук имаме страхотни момчета“, допълни той.

Един от големите проблеми на Наполи си остават твърде многото контузии в състава.

„Аз бих аларма за това дори когато печелехме. Няма какво толкова да се каже. В началото на сезона, когато играеш в много състезания, се притесняваш да изградиш състав, който е на ниво. (Какво можеш да направиш), когато съставът е отслабен поради външни фактори? Тази година няма да е лесна за нас. Важното е да сме обединени и сплотени, да посрещаме предизвикателствата заедно. Целият клуб трябва да бъде единен, тази година няма да е лесна. Искаме да работим и да се борим. Загубили сме седем мача като гост, трябва да подобрим това", допълни наставникът.

