Игли Таре отрече слуховете за поисканата от Менян заплата

Спортният директор на Милан Игли Таре отрече слуховете, че капитанът на тима Майк Менян е поискал годишна заплата от 8 млн. евро, за да поднови изтичащия си договор с клуба. Той също така обсъди възможността “росонерите” да привлекат нов нападател през януари предвид липсата на голове от страна на Кристофър Нкунку и Сантиаго Хименес.

“Никога не съм чувал за тази сума, но е лесно да говорим за Майк, защото той е фантастично момче, лидер и отборен играч. Ние сме доволни от него, харесва му в Милан и клубът иска да му поднови договора. Днес имаме мач, който искаме да спечелим, след което ще обсъдим тази тема. Нов нападател? Трудно е да намериш играчи през януарския трансферен прозорец, които могат да направят разликата. Ние обаче държим очите си отворени, за да видим дали има нещо, с което да подобри ситуацията на отбора. Ако има възможност, ще я сграбчим, но тимът се подобрява. Нкунку даде важни сигнали през второто полувреме срещу Торино. Днес е голяма възможност за него да покаже истинския Нкунку, когото всички очакваме. Що се отнася до Хименес, той има физически проблем. Така че ние го чакаме, но той също е важен играч за отбора”, коментира Таре пред DAZN преди днешното реми 2:2 със Сасуоло.

