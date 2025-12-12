Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Тодор Неделев поднови тренировки

Тодор Неделев поднови тренировки

  • 12 дек 2025 | 12:31
  • 329
  • 0
Тодор Неделев поднови тренировки

Капитанът на Ботев (Пловдив) Тодор Неделев поднови тренировки наравно със своите съотборници преди гостуването на "канарчетата" на Спартак (Варна) в турнира за Купата на България по футбол, съобщиха от клуба.  Неделев пропусна последните две шампионатни срещи на "жълто-черните" заради контузия, но сега отново е на разположение на старши треньора Димитър Димитров

Ботев може да вземе пари от трансфер на Уест Хам
Ботев може да вземе пари от трансфер на Уест Хам

Днес "канарчетата" проведоха и последното си занимание преди срещата със "соколите", а след него отпътуват за Варна, където ще бъдат на режим преди мача.  Срещата между двата тима от 1/8-финалите в надпреварата за Купата на България е на 13 декември (събота) от 15:00 часа.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Халф на Лудогорец претърпя операция, аут е за четири месеца

Халф на Лудогорец претърпя операция, аут е за четири месеца

  • 12 дек 2025 | 13:30
  • 381
  • 0
Марек обяви раздяла с трима футболисти

Марек обяви раздяла с трима футболисти

  • 12 дек 2025 | 13:20
  • 260
  • 0
Димитър Иванов: Редувахме силни със слаби игри

Димитър Иванов: Редувахме силни със слаби игри

  • 12 дек 2025 | 13:02
  • 272
  • 0
Беласица представи Антон Карачанаков и трима от Етър

Беласица представи Антон Карачанаков и трима от Етър

  • 12 дек 2025 | 11:37
  • 1309
  • 0
Вихрен привлече крило с близо 100 мача за ЦСКА 1948

Вихрен привлече крило с близо 100 мача за ЦСКА 1948

  • 12 дек 2025 | 11:29
  • 1171
  • 0
Отбор от елита на Португалия с оферта за Коуто

Отбор от елита на Португалия с оферта за Коуто

  • 12 дек 2025 | 11:14
  • 862
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

  • 12 дек 2025 | 08:05
  • 16795
  • 49
Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

  • 12 дек 2025 | 11:32
  • 5186
  • 2
Завързан сблъсък между Черно море и Арда на "Тича" за Купата

Завързан сблъсък между Черно море и Арда на "Тича" за Купата

  • 12 дек 2025 | 07:10
  • 7655
  • 3
Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

  • 12 дек 2025 | 10:29
  • 6116
  • 8
Христо Янев търси първата си победа над Генчев

Христо Янев търси първата си победа над Генчев

  • 12 дек 2025 | 10:13
  • 9629
  • 9
Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

  • 11 дек 2025 | 21:44
  • 91787
  • 262