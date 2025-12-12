Тодор Неделев поднови тренировки

Капитанът на Ботев (Пловдив) Тодор Неделев поднови тренировки наравно със своите съотборници преди гостуването на "канарчетата" на Спартак (Варна) в турнира за Купата на България по футбол, съобщиха от клуба. Неделев пропусна последните две шампионатни срещи на "жълто-черните" заради контузия, но сега отново е на разположение на старши треньора Димитър Димитров.

Днес "канарчетата" проведоха и последното си занимание преди срещата със "соколите", а след него отпътуват за Варна, където ще бъдат на режим преди мача. Срещата между двата тима от 1/8-финалите в надпреварата за Купата на България е на 13 декември (събота) от 15:00 часа.