Карабельов с цял мач при разгром на Партизан

Българският халф Янис Карабельов изигра цял мач при разгрома с 7:2, който неговият Партизан нанесе като гост на Напредак (Крушевац) в мач от 4-ия кръг на сръбската Суперлига.

Това обаче бе трети мач за сръбския гранд, който към момента заема второто място с равен брой точки с първия Цървена Звезда и третия Войводина. Напредак от своя страна все още няма победа и се намира в тройката на дъното.

Гостите от Белград взеха комфортен аванс от 3:0 през първите 45 минути. Йован Милошевич даде аванс на „гробарите“ в 31-ата минута, а 8 по-късно ветеранът Бибрас Натхо също се разписа. В 41-ата минута Богдан Костич направи резултата класически.

⏳POLUVREME: FK Napredak 0:3 FK Partizan



⚽️ J. Milošević

⚽️ Natho

⚽️ B. Kostić pic.twitter.com/3NWCFaIW4a — FK Partizan (@FKPartizanBG) August 10, 2025

Напредак не се отказа и само в рамките на 2 минути в началото на второто полувреме заби 2 попадения в мрежата на гостите. Точен и в двата случая бе Андрия Майдевац, който вкара в 53-ата и 54-ата минути.

Bogdan Kostić je postigao prvi gol u domaćem šampionatu u seniorskom fudbalu! 👏🏼 pic.twitter.com/il4VgaORj5 — FK Partizan (@FKPartizanBG) August 10, 2025

Партизан си върна трите гола аванс до изтичането на час игра! Богдан Костич реализира второто си попадение в 57-ата минута, а 3 минути след това вкара и Андрей Костич. Пет минути преди края на редовното време Андрей Костич реализира второто си попадение, правейки резултата 6:2. Крайното 7:2 за тима на Сърджан Благоевич бе оформено от Вукашин Джурджевич в 90-ата минута.

⌛KRAJ: FK Napredak 2:7 FK Partizan



⚽️ J. Milošević

⚽️ B. Natho

⚽️⚽️ B. Kostić

⚽️⚽️ A. Kostić

⚽️ V. Đurđević pic.twitter.com/lFPG2CGNcO — FK Partizan (@FKPartizanBG) August 10, 2025

Така Карабельов и компания загряха по отличен начин за реванша от третия предварителен кръг на Лигата на конференциите срещу тима на Хибърниън. Шотландците взеха първия мач в Сърбия с 2:0 и сега на Острова източните ни съседи ще търсят обрат.