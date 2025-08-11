Карабельов с цял мач при разгром на Партизан

Популярни
  11 авг 2025 | 03:41
Българският халф Янис Карабельов изигра цял мач при разгрома с 7:2, който неговият Партизан нанесе като гост на Напредак (Крушевац) в мач от 4-ия кръг на сръбската Суперлига.

Това обаче бе трети мач за сръбския гранд, който към момента заема второто място с равен брой точки с първия Цървена Звезда и третия Войводина. Напредак от своя страна все още няма победа и се намира в тройката на дъното.

Гостите от Белград взеха комфортен аванс от 3:0 през първите 45 минути. Йован Милошевич даде аванс на „гробарите“ в 31-ата минута, а 8 по-късно ветеранът Бибрас Натхо също се разписа. В 41-ата минута Богдан Костич направи резултата класически.

Напредак не се отказа и само в рамките на 2 минути в началото на второто полувреме заби 2 попадения в мрежата на гостите. Точен и в двата случая бе Андрия Майдевац, който вкара в 53-ата и 54-ата минути.

Партизан си върна трите гола аванс до изтичането на час игра! Богдан Костич реализира второто си попадение в 57-ата минута, а 3 минути след това вкара и Андрей Костич. Пет минути преди края на редовното време Андрей Костич реализира второто си попадение, правейки резултата 6:2. Крайното 7:2 за тима на Сърджан Благоевич бе оформено от Вукашин Джурджевич в 90-ата минута.

Така Карабельов и компания загряха по отличен начин за реванша от третия предварителен кръг на Лигата на конференциите срещу тима на Хибърниън. Шотландците взеха първия мач в Сърбия с 2:0 и сега на Острова източните ни съседи ще търсят обрат.

