Партизан напира за доскорошен футболист на Цървена звезда

Водачът в сръбското първенство Партизан иска да привлече под наем от Щутгарт младия нападател Лазар Йованович, чиито братя Душан и Марко преминаха директно от Звезда при "гробарите" това лято.

Йованович прекара само една година в редиците на "червено-белите", преди да бъде продаден на Щутгарт за сумата от 5 млн. евро.

Талантът не успя да се пребори за достатъчно игрово време в Германия, като изигра пет мача във всички турнири и прекара общо 50 минути на терена, така че няма да е изненада, ако се завърне в родината си още през януари. Той е на челно място в списъка с желани попълнения на новия треньор на Партизан Ненад Стойкович.

В момента сделката все още е далеч от приключване, но има голям интерес от страна на „парния валяк“. Преговорите между двете страни предстоят, а самият футболист няма против да облече екипа на Партизан

В досегашната си кариера Йованович е играл за Войводина, Цървена звезда, ОФК Белград и Щутгарт, като е преминал и през всички младежки категории на националния отбор на Сърбия.

Снимки: Imago