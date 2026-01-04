Лил се спъна срещу Рен, който се закачи в битката за топ 4

Отборът на Лил допусна грешка срещу тима на Рен и загуби с 0:2 в мач от 17-ия кръг на френската Лига 1.

„Песовете“ пропуснаха възможността да изместят временно Марсилия от третото място и да доближат шампиона Пари Сен Жермен само на точка. Рен от своя страна успя да се закачи в битката за топ 4 и вече изостава само на две точки от Лил.

Домакините постъпиха безотговорно през първата част и редица нарушения им костваха много. Първо Алешандро Рибейро си изкара червен картон в 13-ата минута, а 60 секунди по-късно маркиран в жълто се оказа Бенжамен Андре. Така логичното се случи след почивката и в 49-ата минута Пжемислав Франковски откри за Рен. Съвсем скоро падна и вторият гол, който бе дело на Куентин Мерлен в 56-ата минута.

През идната седмица Рен ще има ангажименти в Купата на Франция срещу нискодивизионния Шантили, като същото важи и за Лил, но за „песовете“ предизвикателството е много по-тежко в лицето на Лион. И двата мача са на 11 януари (неделя).