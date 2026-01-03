Гриша Ганчев: Маестро, преподавай в по-добрия свят

Гриша Ганчев също изказа съболезнования за кончината на легендата Димитър Пенев.

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

Бившият собственик на ЦСКА качи снимка в профила си в Instagram с покойния футболист и треньор на "червените".

Почина героят на България от САЩ’94 или как европейските медии си спомниха за Димитър Пенев

"Маестро преподавай в по добрия свят", написа Ганчев в публикацията си.

Пенев бе важна част и от административния екип на 31-кратните шампиони по време на управлението на Ганчев в "Борисовата градина".