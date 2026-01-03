Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Гриша Ганчев: Маестро, преподавай в по-добрия свят

Гриша Ганчев: Маестро, преподавай в по-добрия свят

  • 3 яну 2026 | 22:55
  • 279
  • 0
Гриша Ганчев: Маестро, преподавай в по-добрия свят

Гриша Ганчев също изказа съболезнования за кончината на легендата Димитър Пенев.

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев
Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

Бившият собственик на ЦСКА качи снимка в профила си в Instagram с покойния футболист и треньор на "червените".

Почина героят на България от САЩ’94 или как европейските медии си спомниха за Димитър Пенев
Почина героят на България от САЩ’94 или как европейските медии си спомниха за Димитър Пенев

"Маестро преподавай в по добрия свят", написа Ганчев в публикацията си.

Пенев бе важна част и от административния екип на 31-кратните шампиони по време на управлението на Ганчев в "Борисовата градина".

