  Нито Сити, нито Челси има право на грешка, но все някой ще загуби точки!

Нито Сити, нито Челси има право на грешка, но все някой ще загуби точки!

  4 яну 2026 | 06:20
Манчестър Сити и Челси ще се изправят един срещу друг в мач от Премиър лийг на 4 януари 2026 г. Двубоят ще започне в 19:30 часа на стадион "Етихад" в Манчестър. Срещата ще бъде ръководена от реферът Майкъл Оливър. Това е един от най-очакваните мачове от английското първенство, който традиционно предлага зрелищен футбол и много емоции.

Манчестър Сити заема третата позиция в класирането на Премиър лийг с 41 точки след 19 изиграни мача. "Гражданите" имат впечатляваща голова разлика с 43 отбелязани и 17 допуснати гола. Челси се намира на пета позиция с 30 точки от същия брой мачове, като лондончани са реализирали 32 гола и са допуснали 21. Разликата от 11 точки между двата отбора прави този двубой особено важен за "сините", които се стремят да намалят дистанцията до топ 4 и да запазят шансовете си за класиране в Шампионската лига. Победа за Манчестър Сити би затвърдила позициите им в челната тройка и би им дала възможност да се доближат до лидерите в класирането.

Манчестър Сити демонстрира стабилна форма в последните си пет мача с три победи и едно равенство. "Гражданите" завършиха наравно със Съндърланд (0:0) в последния ден на 2025 година (на 01.01.2026), но преди това записаха три последователни победи в първенството - срещу Нотингам Форест (2:1) като гост (на 27.12.2025), Уест Хам (3:0) у дома (на 20.12.2025) и Кристъл Палас (3:0) като гост (на 14.12.2025). Отборът на Пеп Гуардиола постигна и победа с 2:0 над Брентфорд в турнира за Карабао Къп (на 17.12.2025). Челси, от своя страна, показва колебливи резултати с една победа, две равенства и една загуба в последните си четири мача от първенството. "Сините" завършиха 2:2 с Борнемут (на 30.12.2025), загубиха от Астън Вила с 1:2 (на 27.12.2025) и записаха равенство 2:2 с Нюкасъл (на 20.12.2025). Лондончани постигнаха победа с 3:1 над Кардиф Сити в Карабао Къп (на 16.12.2025) и победиха Евертън с 2:0 в първенството (на 13.12.2025). Предстоящият двубой е от ключово значение за амбициите на двата отбора в шампионата.

Именно колебливите резултати на лондончани доведоха до уволнение на мениджъра Енцо Мареска и то в първия ден от новата година, което сериозно може да компрометира шансовете на тима за топ 4.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Манчестър Сити има категорично предимство с четири победи и едно равенство. Последната среща между тях се състоя на 25 януари 2025 г. в Премиър лийг, когато "гражданите" надделяха с 3:1 на "Етихад". Преди това, на 18 август 2024 г., Манчестър Сити победи Челси като гост с 2:0 в мач от първенството. В приятелска среща на 3 август 2024 г., отборът на Гуардиола отново се наложи с 4:2. На 20 април 2024 г. "гражданите" елиминираха "сините" от ФА Къп с минимална победа 1:0, а на 17 февруари 2024 г. двата отбора завършиха наравно 1:1 в мач от Премиър лийг. Статистиката показва, че Манчестър Сити има психологическо предимство в този сблъсък, като Челси не е успявал да победи своя съперник в последните пет срещи.

Ерлинг Холанд продължава да бъде основната офанзивна заплаха за Манчестър Сити. Норвежкият нападател демонстрира изключителна резултатност през настоящия сезон и ще бъде централна фигура в атаката на "гражданите" срещу Челси. Неговата способност да се позиционира правилно в наказателното поле и да реализира голови положения го прави особено опасен за защитата на "сините". От страна на Челси, Педро Нето се очертава като ключов играч. Португалският крило внася креативност и скорост в атаките на лондончани, като неговите пробиви по фланга и центрирания създават постоянна заплаха за противниковите защити. Дуелът между тези двама играчи може да се окаже решаващ за крайния изход от мача.

