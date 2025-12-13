Торино излезе от дупката с успех над Кремонезе

Отборът на Торино прекрати негативната си серия с домакински успех с 1:0 над Кремонезе в ранната среща от съботната програма на 15-ия кръг в италианския елит. “Биковете” нямаха победа от шест мача насам, като бяха загубили последните три от тях.

Именно “граната” бяха по-опасният тим в днешния двубой, като отправиха около два пъти повече удари спрямо своя противник, който пък имаше преимущество в притежанието на топката. Единственото попадение дойде в 27-ата минута, когато Никола Влашич се възползва от неуспешен опит на противниковия капитан Федерико Басчирото да изчисти топката и така се разписа със своя удар. След почивката головите положения на домакините се увеличиха, но те не успяха да направят победата си по-убедителна.

Il Toro take all three points at home! 🐂💫#TorinoCremonese pic.twitter.com/Ffn4en3DYo — Lega Serie A (@SerieA_EN) December 13, 2025

В крайна сметка, Торино събра 17 точки в актива си и се изкачи на 12-ото място в класирането на Серия "А", където Кремонезе остана на деветата позиция със своите 20 пункта.

