Съставите на Торино и Милан

Отборите на Торино и Милан излизат един срещу друг на „Олимпико Гранде Торино“ в мача, с който ще закрият 14-ия кръг в Серия "А". Ако „росонерите“ го спечелят, те ще се завърнат на върха в класирането.

Масимилиано Алегри е предприел четири промени в стартовия си състав след загубата от Лацио с 0:1 за Купата на Италия. В центъра на защитата се завръща Матео Габия за сметка на Кони Де Винтер. Като ляв халф-бек стартира Давиде Бартезаги, а не Первис Еступинян. В полузащита Ардон Яшари е заменен от Лука Модрич. Самуеле Ричи също отсъства, защото Рубен Лофтъс-Чийк е изтеглен назад в халфовата линия и така партньор в атака на Рафаел Леао този път е Кристофър Нкунку. Домакините пък са подредени в 3-4-1-2 с нападатели Че Адамс и Дуван Сапата, зад които действа Никола Влашич.

Торино: Исраел, Тамезе, Марипан, Коко, Педерсен, Анджорин, Аслани, Лазаро, Влашич, Адамс, Сапата



Милан: Менян, Томори, Габия, Павлович, Салемакерс, Рубен Лофтъс-Чийк, Модрич, Рабио, Бартезаги, Нкунку, Леао

