Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Съставите на Торино и Милан

Съставите на Торино и Милан

  • 8 дек 2025 | 20:55
  • 510
  • 4
Съставите на Торино и Милан

Отборите на Торино и Милан излизат един срещу друг на „Олимпико Гранде Торино“ в мача, с който ще закрият 14-ия кръг в Серия "А". Ако „росонерите“ го спечелят, те ще се завърнат на върха в класирането.

Милан отново атакува върха
Милан отново атакува върха

Масимилиано Алегри е предприел четири промени в стартовия си състав след загубата от Лацио с 0:1 за Купата на Италия. В центъра на защитата се завръща Матео Габия за сметка на Кони Де Винтер. Като ляв халф-бек стартира Давиде Бартезаги, а не Первис Еступинян. В полузащита Ардон Яшари е заменен от Лука Модрич. Самуеле Ричи също отсъства, защото Рубен Лофтъс-Чийк е изтеглен назад в халфовата линия и така партньор в атака на Рафаел Леао този път е Кристофър Нкунку. Домакините пък са подредени в 3-4-1-2 с нападатели Че Адамс и Дуван Сапата, зад които действа Никола Влашич.

Торино: Исраел, Тамезе, Марипан, Коко, Педерсен, Анджорин, Аслани, Лазаро, Влашич, Адамс, Сапата

Милан: Менян, Томори, Габия, Павлович, Салемакерс, Рубен Лофтъс-Чийк, Модрич, Рабио, Бартезаги, Нкунку, Леао

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Грип тръшна Усман Дембеле

Грип тръшна Усман Дембеле

  • 8 дек 2025 | 18:50
  • 758
  • 1
Интер рядко бърка в Шампионската лига, предупреди Маркюс Тюрам

Интер рядко бърка в Шампионската лига, предупреди Маркюс Тюрам

  • 8 дек 2025 | 18:42
  • 936
  • 1
Дузпа реши мача между Пиза и Парма

Дузпа реши мача между Пиза и Парма

  • 8 дек 2025 | 18:18
  • 622
  • 0
Компани обяви кой ще пази срещу Спортинг и при какъв вариант Дейвис може да играе утре

Компани обяви кой ще пази срещу Спортинг и при какъв вариант Дейвис може да играе утре

  • 8 дек 2025 | 18:07
  • 2413
  • 1
Милионер преследва футболистка на Ливърпул - вече е с обвинение

Милионер преследва футболистка на Ливърпул - вече е с обвинение

  • 8 дек 2025 | 18:02
  • 1589
  • 1
Пулишич все пак отпътува за днешния мач на Милан

Пулишич все пак отпътува за днешния мач на Милан

  • 8 дек 2025 | 17:27
  • 908
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

  • 8 дек 2025 | 19:30
  • 46893
  • 246
Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

  • 8 дек 2025 | 17:34
  • 26986
  • 2
ЦСКА 1948 отново се спъна в Добруджа и пропусна да скъси дистанцията до Левски

ЦСКА 1948 отново се спъна в Добруджа и пропусна да скъси дистанцията до Левски

  • 8 дек 2025 | 16:52
  • 30880
  • 85
Потвърдено: Салах остана извън групата на Ливърпул за гостуването на Интер

Потвърдено: Салах остана извън групата на Ливърпул за гостуването на Интер

  • 8 дек 2025 | 17:09
  • 15008
  • 13
Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

  • 8 дек 2025 | 12:55
  • 52632
  • 58