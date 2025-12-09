Популярни
Асистентът на Алегри: Милан никога не се предава

  • 9 дек 2025 | 05:07
  • 341
  • 0

Помощник-треньорът на Масимилиано Алегри, Марко Ландучи, похвали духа на Милан след обрата от 0:2 до 3:2 срещу Торино, вдъхновен от двата гола на болния Кристиан Пулишич. Алегри трябваше да изгледа мача от трибуните заради наказание, получено след гневния му спор със щаба на Лацио и съдията миналата седмица. Любопитното е, че Ландучи вече има четири победи от четири мача, в които е замествал Алегри през този сезон.

„Торино ни чакаше през първото полувреме и ние глупаво се хванахме на въдицата. Вместо да изнасяме топката по фланговете, се забихме в центъра. Последваха дузпа и контраатака, но трябва да похвалим този отбор, защото той никога не се отказва. Трябва да благодарим и на треньорския щаб, и на лекарите, защото те вдигнаха Пулишич на крака. Онзи ден беше много болен, но ни помогна изключително много. Духът на целия отбор отново доказа, че не се предаваме“, заяви Ландучи.

Златната резерва Пулишич донесе героичен обрат на Милан в Торино
Златната резерва Пулишич донесе героичен обрат на Милан в Торино

Запитан какво се е променило на полувремето, за да доведе до толкова различен подход от страна на Милан, Ландучи обясни: „Със сигурност променихме няколко неща, но голът на Рабио ни вдъхна увереност. Заиграхме с Кристофър Нкунку като централен нападател, а зад него бяха Рабио и Рубен Лофтъс-Чийк. Бяхме много по-балансирани, атакуващи, движехме топката по-добре и обърнахме мача, за да постигнем много важна победа.“

Големият герой обаче бе Кристиан Пулишич, който се появи от пейката и реализира два гола.

„Пулишич е страхотен играч. Вижда се, че е много спокоен в съблекалнята, но на терена притежава тази решителност, иска да вкарва голове и е смъртоносен в тези позиции. Имаше два удара и вкара два гола, не можеш да искаш повече от това... Това е група, която, честно казано, никога не се оплаква, обича да прекарва време заедно и благодарение на тях сме в тази позиция. Трябва да продължим така, мач за мач“, завърши Ландучи.

Снимки: Gettyimages

