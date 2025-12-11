Популярни
Джейми Варди покори Серия “А”

  • 11 дек 2025 | 16:47
Джейми Варди покори Серия “А”

38-годишният нападател на Кремонезе Джейми Варди бе избран за Играч на месец ноември в Серия “А”. Англичанинът спечели в конкуренцията на Майк Менян (Милан), Лаутаро Мартинес (Интер), Давид Нерес (Наполи), Лео Йостигор (Дженоа) и Николо Дзаниоло (Удинезе). Всички те бяха номинирани на основата на представянето си в мачовете от 10-и до 13-и кръг включително.

Интересното е, че в този период Варди взе участие в три мача, като и в трите Кремонезе загуби, а англичанинът отбеляза само един гол - в домакинството срещу Ювентус. Най-силно бе представянето му срещу Болоня, когато се разписа два пъти, но този мач вече бе през декември.

Номинациите се основават на анализ, базиран на данните за проследяване, записани от системата Hawk-Eye.

"Джейми Варди е наистина играч от друга епоха. Той е един от онези таланти, чиято история, постижения и несломим дух, с който подхождат към всеки мач, перфектно въплъщават романтиката на футбола. Пристигането му в Кремонезе беше посрещнато с голям ентусиазъм от всички фенове на Серия "А", а Варди се отплаща с представяния на най-високо ниво, вродени лидерски качества и решаващи голове, плод на състезателния дух и стрелковите умения, които винаги са го отличавали", заяви изпълнителният директор на лигата Луиджи Де Сиерво.

