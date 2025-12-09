Популярни
Допреди два дни бях мъртъв, заяви героят Пулишич

  • 9 дек 2025 | 10:54
Кристиан Пулишич, който с влизането си за Милан вкара два гола и донесе обрата срещу Торино за успеха с 3:2 в среща от Серия “А”, призна, че едва е стоял на краката си. Офанзивният футболист не беше титуляр, защото в навечерието на мача страдаше от грипно заболяване и се бореше с висока температура.

Негативният развой на срещата обаче принуди треньора Масимилиано Алегри да го пусне на терена през втората част.

“Допреди два дни бях мъртъв - заяви Пулишич. - Радвам се за головете, но най-важното беше да спечелим мача.“

Въпреки че е бил титуляр само веднъж в последните 8 мача от първенството, той достигна кота 7 с головете си в понеделник и изравни Лаутаро Мартинес (Интер) в класацията на голмайсторите в Серия А.

