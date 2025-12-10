Торино предприе директорска смяна

От Торино обявиха уволнението на своя спортен директор Давиде Ваняти, като на негово място беше назначен Джанлука Петраки, който се завръща в клуба.

До тази смяна в ръководството на “биковете” се стигна след неубедителните им резултати в Серия А през този сезон, където те са чак на 16-ото място в класирането с три победи, пет равенства и шест загуби. Ваняти прекара на своя пост около пет години и половина след пристигането си от СПАЛ, а първият престой на Петраки като спортен директор на Торино беше между 2010-а и 2019-а. Впоследствие той имаше кратки периоди като шеф в Рома и Салернитана.

Il Torino Football Club comunica l'esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall'incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club. Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per l’impegno profuso in questi cinque anni e gli augura… pic.twitter.com/ptlJtVhd56 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) December 10, 2025

Снимки: Gettyimages