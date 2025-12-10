Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Торино
  3. Торино предприе директорска смяна

Торино предприе директорска смяна

  • 10 дек 2025 | 17:05
  • 400
  • 0

От Торино обявиха уволнението на своя спортен директор Давиде Ваняти, като на негово място беше назначен Джанлука Петраки, който се завръща в клуба.

До тази смяна в ръководството на “биковете” се стигна след неубедителните им резултати в Серия А през този сезон, където те са чак на 16-ото място в класирането с три победи, пет равенства и шест загуби. Ваняти прекара на своя пост около пет години и половина след пристигането си от СПАЛ, а първият престой на Петраки като спортен директор на Торино беше между 2010-а и 2019-а. Впоследствие той имаше кратки периоди като шеф в Рома и Салернитана.

Снимки: Gettyimages

