Торино предприе директорска смяна

От Торино обявиха уволнението на своя спортен директор Давиде Ваняти, като на негово място беше назначен Джанлука Петраки, който се завръща в клуба.
До тази смяна в ръководството на “биковете” се стигна след неубедителните им резултати в Серия А през този сезон, където те са чак на 16-ото място в класирането с три победи, пет равенства и шест загуби. Ваняти прекара на своя пост около пет години и половина след пристигането си от СПАЛ, а първият престой на Петраки като спортен директор на Торино беше между 2010-а и 2019-а. Впоследствие той имаше кратки периоди като шеф в Рома и Салернитана.
Снимки: Gettyimages