Игор Тиаго изкачи най-големия си връх в Премиър лийг

Бившият футболист на Лудогорец и настоящ голмайстор на Брентфорд Игор Тиаго бе избран за Играч на месец ноември в Премиър лийг. За бразилеца това е личен връх в кариерата му Англия, тъй като той за първи път печели това отличие. Освен това той е първият играч на Брентфорд, който получава престижната награда.

Тиаго със сигурност ще запомни изминалия ноември, в който отбеляза пет от общо седемте гола на „пчеличките“ в Премиър лийг. Той вече има 11 попадения в първенството и отстъпва само на Ерлинг Холанд (15) в класацията на голмайсторите.

Бразилецът спечели в конкуренцията на Харви Барнс, Жереми Доку, Бруно Фернандеш, Деклан Райс, Рийс Джеймс, Морган Гибс-Уайт и Киърнън-Дюсбъри Хол, които бяха останалите номинирани.

„Толкова съм щастлив и горд със себе си. Това означава толкова много за мен. Наистина съм щастлив да получа тази награда, защото тя означава, че упоритата ми работа на терена се е отплатила. Изненадан съм! Но се надявам да получа още такива през този сезон“, заяви Игор Тиаго пред сайта на Премиър лийг.

Същевременно наградата за Мениджър на месеца отиде за треньора на Челси Енцо Мареска, който печели приза за втори път. Лондончани записаха три победи и едно равенство през ноември и събраха 10 точки – повече от всеки друг отбор в Премиър лийг. Италианецът победи Микел Артета, Унай Емери, Джосеп Гуардиола, Фабиан Хюрцелер и Марко Силва.

