Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Брентфорд
  3. Брентфорд обърна Нюкасъл, Игор Тиаго с два гола

Брентфорд обърна Нюкасъл, Игор Тиаго с два гола

  • 9 ное 2025 | 18:28
  • 1535
  • 0

Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго отбеляза два гола за Брентфорд при победата над Нюкасъл с 3:1. "Пчеличките" губеха на почивката след попадение на Харви Барнс, но през втората част стигнаха до пълен обрат благодарение на Кевин Шаде и Тиаго, който вече е на второ място при голмайсторите в Премиър лийг. За този развой помогна и фактът, че гостите останаха с човек по-малко в 73-тата минута, когато Дан Бърн получи втори жълт картон, а в тази ситуация домакините получиха и дузпа, след която дойде първото попадение на Тиаго.

Двамата мениджъри бяха направили по една промяна в съставите си - Хики замени Айер в стартовите 11 на Брентфорд, докато Джейкъб Мърфи стартира за сметка на Антъни Гордън, който остана извън групата.

Първото полувреме бе доста равностойно, като двата тима водеха сериозна физическа битка. В средата му - в 27-ата минута, отбраната на домакините не успя да изчисти добре едно центриране на Мърфи, топката стигна в наказателното поле до Барнс, който много умело се обърна, залъгвайки двама противникови защитници, след което стреля в близкия ъгъл на Келъхър.

През второто полувреме Брентфорд стигна до пълен обрат. Поуп спаси изстрел на Ярмолюк, но в 56-ата минута бе преодоля с удар с глава отблизо на Кевин Шаде. Това бе деветият гол на Брентфорд през този сезон, който пада след дълго изпълнен тъч преди това.

В 72-рата минута Брентфорд получи дузпа за нарушение на Бърн срещу Уатара. Бранителят пък бе декориран с втори жълт картон и напусна преждевременно терена. След известно забавяне Игор Тиаго реализира дузпата в 78-ата минута, с което оформи обрата.

В добавеното време бившият нападател на Лудогорец се разписа за втори път, с което оформи крайния резултат. Този път бразилецът вкара отблизо, след като малко щастливо топката стигна до него след шпагат на Тиаго срещу Нелсон.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Сасуоло се подигра с безпомощен отбор на Аталанта и усложни максимално положението на Юрич

Сасуоло се подигра с безпомощен отбор на Аталанта и усложни максимално положението на Юрич

  • 9 ное 2025 | 15:29
  • 3865
  • 4
Барселона си го върна на Реал Мадрид при ветераните, 67-годишен се появи на терена

Барселона си го върна на Реал Мадрид при ветераните, 67-годишен се появи на терена

  • 9 ное 2025 | 14:54
  • 2388
  • 1
Обвинен в педофилия играч на Моуриньо излезе с обръщение

Обвинен в педофилия играч на Моуриньо излезе с обръщение

  • 9 ное 2025 | 14:15
  • 1341
  • 0
Екитике за Слот: Постоянно ми е на главата

Екитике за Слот: Постоянно ми е на главата

  • 9 ное 2025 | 14:06
  • 1919
  • 0
Заснеха как Кристиано Роналдо иронизира съдията

Заснеха как Кристиано Роналдо иронизира съдията

  • 9 ное 2025 | 13:46
  • 7298
  • 10
Енцо Фернандес пропуска мачовете на Аржентина заради проблеми с коляното

Енцо Фернандес пропуска мачовете на Аржентина заради проблеми с коляното

  • 9 ное 2025 | 13:24
  • 1197
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 2:3 Арда, шок за "орлите"

Лудогорец 2:3 Арда, шок за "орлите"

  • 9 ное 2025 | 19:20
  • 25283
  • 101
Манчестър Сити 2:0 Ливърпул, Нико Гонсалес удвои в добавеното време

Манчестър Сити 2:0 Ливърпул, Нико Гонсалес удвои в добавеното време

  • 9 ное 2025 | 17:30
  • 8038
  • 20
Гран При на Сао Пауло: Норис води пред Пиастри и Антонели (следете на живо)

Гран При на Сао Пауло: Норис води пред Пиастри и Антонели (следете на живо)

  • 9 ное 2025 | 19:15
  • 3766
  • 1
ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

  • 9 ное 2025 | 16:51
  • 41649
  • 142
Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

  • 9 ное 2025 | 19:11
  • 10509
  • 16
Славия обърна Монтана с два гола в края

Славия обърна Монтана с два гола в края

  • 9 ное 2025 | 14:28
  • 26396
  • 40