Брентфорд обърна Нюкасъл, Игор Тиаго с два гола

Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго отбеляза два гола за Брентфорд при победата над Нюкасъл с 3:1. "Пчеличките" губеха на почивката след попадение на Харви Барнс, но през втората част стигнаха до пълен обрат благодарение на Кевин Шаде и Тиаго, който вече е на второ място при голмайсторите в Премиър лийг. За този развой помогна и фактът, че гостите останаха с човек по-малко в 73-тата минута, когато Дан Бърн получи втори жълт картон, а в тази ситуация домакините получиха и дузпа, след която дойде първото попадение на Тиаго.

Only Erling Haaland (13) has scored more goals than Igor Thiago (8) in the Premier league this season. 🔥⚽️ pic.twitter.com/8uEIBAZGd5 — WhoScored (@WhoScored) November 9, 2025

Двамата мениджъри бяха направили по една промяна в съставите си - Хики замени Айер в стартовите 11 на Брентфорд, докато Джейкъб Мърфи стартира за сметка на Антъни Гордън, който остана извън групата.

Първото полувреме бе доста равностойно, като двата тима водеха сериозна физическа битка. В средата му - в 27-ата минута, отбраната на домакините не успя да изчисти добре едно центриране на Мърфи, топката стигна в наказателното поле до Барнс, който много умело се обърна, залъгвайки двама противникови защитници, след което стреля в близкия ъгъл на Келъхър.

През второто полувреме Брентфорд стигна до пълен обрат. Поуп спаси изстрел на Ярмолюк, но в 56-ата минута бе преодоля с удар с глава отблизо на Кевин Шаде. Това бе деветият гол на Брентфорд през този сезон, който пада след дълго изпълнен тъч преди това.

В 72-рата минута Брентфорд получи дузпа за нарушение на Бърн срещу Уатара. Бранителят пък бе декориран с втори жълт картон и напусна преждевременно терена. След известно забавяне Игор Тиаго реализира дузпата в 78-ата минута, с което оформи обрата.

В добавеното време бившият нападател на Лудогорец се разписа за втори път, с което оформи крайния резултат. Този път бразилецът вкара отблизо, след като малко щастливо топката стигна до него след шпагат на Тиаго срещу Нелсон.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages