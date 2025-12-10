Мареска: Натоварената програма ни се отразява

Мениджърът на Челси Енцо Мареска призна, че умората се отразява на неговия отбор и е една от причините за поражението с 1:2 от Аталанта в Шампионската лига.

„През първото полувреме контролирахме мача. След първия допуснат гол обаче леко изгубихме този контрол. Играем на всеки два дни и това вероятно оказва влияние“, заяви Мареска.

Де Кетеларе вдъхнови Аталанта за обрат срещу Челси

„Просто искаме да започнем да побеждаваме възможно най-скоро. Опитахме се да играем агресивно, но след като допуснахме изравняване за 1:1, динамиката на мача се промени“, допълни мениджърът на „сините“ от Лондон.

"Може би 16 точки ще са достатъчни за класиране в топ 8, не съм сигурен. Сега трябва просто да се фокусираме върху следващите мачове", каза още италианецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages