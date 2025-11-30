Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Брентфорд
  3. Мениджърът на Брентфорд след поредния гол на Тиаго: Не е нормално футболисти от българското първенство да имат такъв отпечатък

Мениджърът на Брентфорд след поредния гол на Тиаго: Не е нормално футболисти от българското първенство да имат такъв отпечатък

  • 30 ное 2025 | 02:23
  • 343
  • 0

“Не е нормално футболисти от българското или белгийското първенство да имат такъв отпечатък върху Премиър лийг!” Това заяви мениджърът на Брентфорд Кийт Андрюс относно нападателя Игор Тиаго.

Бившият играч на Лудогорец вече има 11 попадения за сезона и изостава само с три от Ерлинг Холанд, след като се разписа два пъти за победа с 3:1 срещу Бърнли.  Тиаго игра за българските шампиони между януари 2022 и януари 2023, записвайки 55 мача, 21 гола и 11 асистенции. Лудогорец го продаде на белгийския Брюж за около 11 милиона евро, а след още година бразилецът реализира трансфер на стойност 33 милиона евро в Брентфорд.  Тиаго записа само осем мача в първия си сезон в Премиър лийг, който бе преждевременно прекратен заради контузия. През тази година обаче той блести. Андрюс бе запитан дали е очаквал подобно нещо от играча си, като той отрече това.

Игор Тиаго не спира да бележи за Брентфорд, "пчеличките" в топ 10 след успех над Бърнли
Игор Тиаго не спира да бележи за Брентфорд, "пчеличките" в топ 10 след успех над Бърнли

"По-скоро не, ако трябва да бъда честен. Не е нормално футболисти от българското или белгийското първенство да имат такъв отпечатък върху Висшата лига, когато се завръщат след една година лечение на контузия", каза мениджърът на “пчеличките”

Брентфорд е с 19 точки от 13 мача, а Бърнли остава в зоната на изпадащите с 10.

"Щях да ви гледам в очите и да ви лъжа, ако бях казал нещо различно. Знаех, че той ще изпъква на терена заради физическата си мощ и футболните си качества, но броят на головете му и цялостното му представяне са наистина много, много впечатляващи", каза Андрюс.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Данило донесе легендарен триумф на Фламенго в Копа Либертадорес

Данило донесе легендарен триумф на Фламенго в Копа Либертадорес

  • 30 ное 2025 | 01:11
  • 6979
  • 14
Марсилия пропусна нова възможност да стъпи на върха

Марсилия пропусна нова възможност да стъпи на върха

  • 30 ное 2025 | 00:54
  • 536
  • 0
Атлетико Мадрид продължи с победите

Атлетико Мадрид продължи с победите

  • 30 ное 2025 | 00:28
  • 505
  • 1
Тотнъм продължи да разочарова на своя стадион

Тотнъм продължи да разочарова на своя стадион

  • 30 ное 2025 | 00:07
  • 866
  • 0
Милан изтръгна нова важна победа, късна намеса на ВАР вбеси Алегри и Лацио

Милан изтръгна нова важна победа, късна намеса на ВАР вбеси Алегри и Лацио

  • 29 ное 2025 | 23:51
  • 7721
  • 41
Таре коментира ситуацията с договорите на Менян и Модрич

Таре коментира ситуацията с договорите на Менян и Модрич

  • 29 ное 2025 | 23:35
  • 925
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Данило донесе легендарен триумф на Фламенго в Копа Либертадорес

Данило донесе легендарен триумф на Фламенго в Копа Либертадорес

  • 30 ное 2025 | 01:11
  • 6979
  • 14
ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

  • 29 ное 2025 | 19:29
  • 82901
  • 360
Милан изтръгна нова важна победа, късна намеса на ВАР вбеси Алегри и Лацио

Милан изтръгна нова важна победа, късна намеса на ВАР вбеси Алегри и Лацио

  • 29 ное 2025 | 23:51
  • 7721
  • 41
По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

  • 29 ное 2025 | 19:16
  • 21626
  • 16
Невероятен Венислав Антов с фантастични 45 точки, Туркоа измъкна драматична победа във Франция

Невероятен Венислав Антов с фантастични 45 точки, Туркоа измъкна драматична победа във Франция

  • 29 ное 2025 | 22:55
  • 4930
  • 3
Барселона си подари измъчена победа

Барселона си подари измъчена победа

  • 29 ное 2025 | 19:13
  • 27012
  • 471