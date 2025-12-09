Мачът между Милан и Комо в Австралия е пред провал, ето причините

Идеята мачът от 24-тия кръг на Серия А между Милан и Комо да се играе в Пърт, Австралия, е пред провал, съобщава "Гадзета дело Спорт".

Причината е, че Азиатската футболна конфедерация (AFC) и Австралийската футболна федерация (Football Australia) поставиха изключително строги услови за провеждане на срещата. Сред тях са забраната срещата да бъде рекламирана като двубой от Серия А, както и изискването да бъде ръководена от местни съдия и асистенти, а не от италиански арбитри.

В момента единствено ФИФА може да разреши казуса, но шансовете за това изглеждат минимални, подчертава "Гадзета дело спорт". Милан ще трябва да търси алтернативно решение, като най-вероятно срещата ще бъде отложена за дата, когато „Сан Сиро“ отново ще бъде на разположение. Припомняме, че причината за търсенето на алтернативни места за провеждане на мача е, че стадионът ще бъде зает с церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026.

Така почти сигурно е, че двубоят Милан – Комо няма да се състои в Пърт на 8 февруари, освен ако в следващите часове или дни не настъпи неочакван обрат под формата на намеса от страна на ФИФА. Факт е обаче, че към този момент възможностите за провеждането на мача от Серия А в Австралия са малко.

Сега Милан ще трябва да намери алтернативно решение в Италия, избирайки измежду стадионите, които са свободни през въпросния уикенд и се намират близо до Милано. Другият вариант, който изглежда по-вероятен, е отлагането на мача за по-късна дата, когато ще може да се изиграе на „Сан Сиро“. Според правилника това трябва да се случи в рамките на две седмици. Предимство в случая е, че нито „росонерите“, нито отборът на Комо участват в европейските клубни турнири.

