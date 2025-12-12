Коло Туре ще изпълни днешните задължения на Пеп Гуардиола

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола ще пропусне днешна пресконференция на „гражданите“ по лични причини, които обаче няма да му попречат да води отбора в неделното гостуване на Кристъл Палас, обявиха от „Етихад“. Интересното е, че няма да го замести асистентът му Пеп Линдерс, който неведнъж се явяваше на пресконференциите на Ливърпул в мачовете за купите по времето на Юрген Клоп. Причината за това е, че нидерландецът още преди време си е взел днешния ден като почивен. Така на пресконференцията ще бъде другият помощник на Гуардиола – Коло Туре. Това ще бъде първата публична изява на бившият бранител на Арсенал, Сити и Ливърпул в тази роля, която той зае от лятото.

Двубоят на „Селхърст Парк“ е много важен за отбора на Манчестър Сити, който се доближи само на две точки зад Арсенал, след като през миналата седмица лидерът във временното класиране загуби от Астън Вила. „Гражданите“ обаче традиционно играят трудно срещу „орлите“, които през миналия сезон ги победиха във финала за ФА Къп.

