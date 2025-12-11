Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Гуардиола: Още не сме готови да спечелим Шампионската лига

Гуардиола: Още не сме готови да спечелим Шампионската лига

  • 11 дек 2025 | 02:17
  • 256
  • 0
Гуардиола: Още не сме готови да спечелим Шампионската лига

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола коментира победата на своя тим с 2:1 при гостуването на Реал Мадрид в Шампионската лига. За каталунския специалист това беше 14-ти успех в общо 28 мача срещу кралския клуб.

„Можехме да се представим и по-добре. На този стадион се играе много трудно. Петима или шестима от нашите футболисти бяха тук за първи път. Трябва да сме доволни от победата, особено от гледна точка на спечелените точки. Вече имаме 13 и мястото в челната осмица е в нашите ръце. Целта ни е да завършим в топ 8", сподели Гуардиола.

„Започнахме мача с грешки, но очаквах Реал да ни пресира по-високо, а те се прибраха дълбоко, което ни затрудни. Родриго, Винисиус, Белингам – това са отлични футболисти. Тяхната скорост е заплаха, затова не можеш да оставаш само в предни позиции, трябва да помагаш и в защита", подчерта насатвникът на "гражданите".

Манчестър Сити също наказа Реал в Мадрид
Манчестър Сити също наказа Реал в Мадрид

„Статистиката на Холанд говори сама за себе си. Трябва да го включваме по-често в играта. В последните мачове той се губеше, така че трябва да намерим начин да го използваме повече", призна Гуардиола.

„Все още не сме готови да спечелим Шампионската лига. Далеч сме от това. През февруари ще бъдем в по-добро състояние“, завърши мениджърът на Ман Сити.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

В Турция разследват и мача между Фенербахче и Щутгарт за незаконни залагания

В Турция разследват и мача между Фенербахче и Щутгарт за незаконни залагания

  • 11 дек 2025 | 01:47
  • 282
  • 0
Тебас не се отказва - иска мач от Ла Лига да се играе в Саудитска Арабия

Тебас не се отказва - иска мач от Ла Лига да се играе в Саудитска Арабия

  • 11 дек 2025 | 01:35
  • 243
  • 0
Двама души са пострадали от пиротехниката на "Алианц Арена" по време на мача Байерн - Спортинг

Двама души са пострадали от пиротехниката на "Алианц Арена" по време на мача Байерн - Спортинг

  • 11 дек 2025 | 01:19
  • 240
  • 0
Германските женски футболни клубове основаха своя собствена лига

Германските женски футболни клубове основаха своя собствена лига

  • 11 дек 2025 | 01:08
  • 257
  • 0
Борусия (Дортмунд) не стори достатъчно за победа над Бодьо/Глимт

Борусия (Дортмунд) не стори достатъчно за победа над Бодьо/Глимт

  • 11 дек 2025 | 00:35
  • 544
  • 0
Байер и Нюкасъл разделиха точките след хубава втора част и продължават да мечтаят

Байер и Нюкасъл разделиха точките след хубава втора част и продължават да мечтаят

  • 11 дек 2025 | 00:26
  • 825
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гостите доминираха в днешните мачове в Шампионската лига

Гостите доминираха в днешните мачове в Шампионската лига

  • 10 дек 2025 | 23:59
  • 20853
  • 11
Манчестър Сити също наказа Реал в Мадрид

Манчестър Сити също наказа Реал в Мадрид

  • 10 дек 2025 | 23:07
  • 27913
  • 350
Перфектна вечер за Арсенал - шеста победа, красиви голове и сигурно място в топ 8 на ШЛ

Перфектна вечер за Арсенал - шеста победа, красиви голове и сигурно място в топ 8 на ШЛ

  • 10 дек 2025 | 23:55
  • 11018
  • 10
ПСЖ не успя да пробие страхотен Унай Симон, но си гарантира мястото в директните елиминации

ПСЖ не успя да пробие страхотен Унай Симон, но си гарантира мястото в директните елиминации

  • 10 дек 2025 | 23:51
  • 5565
  • 5
Ювентус се събуди след почивката и си свърши работата срещу Пафос

Ювентус се събуди след почивката и си свърши работата срещу Пафос

  • 10 дек 2025 | 23:53
  • 5418
  • 9
Фридрихсхафен приземи Левски в София в CEV Cup

Фридрихсхафен приземи Левски в София в CEV Cup

  • 10 дек 2025 | 21:30
  • 11539
  • 14