Гуардиола: Още не сме готови да спечелим Шампионската лига

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола коментира победата на своя тим с 2:1 при гостуването на Реал Мадрид в Шампионската лига. За каталунския специалист това беше 14-ти успех в общо 28 мача срещу кралския клуб.

„Можехме да се представим и по-добре. На този стадион се играе много трудно. Петима или шестима от нашите футболисти бяха тук за първи път. Трябва да сме доволни от победата, особено от гледна точка на спечелените точки. Вече имаме 13 и мястото в челната осмица е в нашите ръце. Целта ни е да завършим в топ 8", сподели Гуардиола.

„Започнахме мача с грешки, но очаквах Реал да ни пресира по-високо, а те се прибраха дълбоко, което ни затрудни. Родриго, Винисиус, Белингам – това са отлични футболисти. Тяхната скорост е заплаха, затова не можеш да оставаш само в предни позиции, трябва да помагаш и в защита", подчерта насатвникът на "гражданите".

Манчестър Сити също наказа Реал в Мадрид

„Статистиката на Холанд говори сама за себе си. Трябва да го включваме по-често в играта. В последните мачове той се губеше, така че трябва да намерим начин да го използваме повече", призна Гуардиола.

„Все още не сме готови да спечелим Шампионската лига. Далеч сме от това. През февруари ще бъдем в по-добро състояние“, завърши мениджърът на Ман Сити.

Снимки: Gettyimages