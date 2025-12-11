Популярни
  Реал Мадрид
  2. Реал Мадрид
Клеман Тюрпен постави рекорд за отсъдени дузпи

  • 11 дек 2025 | 11:38
  • 1481
  • 2
Френският арбитър Клеман Тюрпен подобри рекорд при съдиите, след като отсъди дузпа за Манчестър Сити в края на първото полувреме при успеха на англичаните над Реал в Мадрид с 2:1. Това бе 31-вата дузпа, която французинът дава в най-престижния турнир в Европа, като по този начин той се превърна в съдията, отсъдил най-много наказателни удари в модерната ера на турнира от 1992 насам.
Тюрпен е отсъдил 31 дузпи в 58 мача или почти по една на два мача.

Първите си две дузпи в Шампионската лига Тюрпен дава в мача между Арсенал и Андерлехт, завършил 3:3, а третата е за Реал Мадрид срещу Лудогорец, като Кристиано Роналдо открива резултата при 4:0 срещу българския шампион на мача в испанската столица.

Снощи 43-годишният Тюрпен даде дузпа още във втората минута за нарушение на Матеус Нунеш срещу Винисиус, но след това видя, че то е извън наказателното поле.

Французинът за първи път ръководи мач в Шампионската лига през сезон 2014-15, а през 2022 е главен съдия и на финала в турнира, в който Реал Мадрид побеждава Ливърпул с  1:0 на "Стад дьо Франс" в Париж.

Снимки: Imago

