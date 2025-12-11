Гвардиол: Играем мач за мач, не гледаме много напред

Защитникът на английския Манчестър Сити Йошко Гвардиол заяви, че победата срещу Реал Мадрид на стадион „Сантиаго Бернабеу“ е предупреждение, че „гражданите“ могат да победят всеки съперник този сезон. Сити постигна обрат с 2:1 като гост на Реал, с което се издигна до четвъртата позиция в Шампионската лига.

23-годишният хърватин смята, че това е добър знак преди втората половина на сезона, в който отборът му доказа, че може да достига до големи резултати в най-важните моменти.

„Съгласен съм“, отговори Гвардиол по време на интервю след мача, цитиран от ESPN, когато беше попитан дали победата в Мадрид е доказателство, че Сити може да надиграе всеки.

„Очевидно знаем, че е много трудно да се играе тук, виждали сме в колко мачове отборите се затрудняват. Но това не е първият ни двубой тук. Разбира се, че анализирахме моментната им форма, която не е много добра. Затова се възползвахме и спечелихме много важни три точки в битката за топ 8 в Шампионската лига“, добави защитникът.

„Мисля, че трябва да се възстановим добре. Очевидно всеки от нас е изтощен психически и физически. За мача срещу Кристъл Палас в неделя трябва да се подготвим добре и надявам се да изиграем добър двубой“, каза още той.

Манчестър Сити е в серия от четири поредни победи, в които е отбелязал общо 13 гола. Тимът на Пеп Гуардиола неведнъж е завършвал сезоните си силно след по-колебливо начало.

„Според мен се справяме добре. Както казвам всеки път, играем мач за мач, не гледаме много напред. Имаме добър отбор, очевидно. Имаме страхотни играчи на скамейката, които винаги са готови да влязат. Така че мисля, че имаме добър отбор и искаме битка“, допълни Гвардиол.

След като започна кариерата си в отбора на „гражданите“ като ляв краен защитник, Гвардиол зае предпочитаната си позиция в центъра на отбраната до Рубен Диаш. Причината за тази промяна е превъзходната форма на юношата на тима Нико О'Райли, който играе вляво на защитата. 20-годишният англичанин вкара първия гол срещу Реал Мадрид след удар с глава на Гвардиол при корнер за Сити.

„Много се гордея с него. Наистина се радвам за него. Той е млад, но ако трябва да съм честен, преди два дни си мислих за това, докато го гледах как играе до мен - имам чувството, че е на 30. Мисля, че има прекрасни качества. Има причина да е в стартовата единайсеторка. Просто трябва да продължи. Има моята пълна подкрепа, както и на всички в отбора, треньора, екипа и клуба. Може да постигне големи неща в кариерата си“, завърши хърватинът.

Снимки: Imago