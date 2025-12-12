Популярни
  3. Кроос похвали Реал Мадрид за играта срещу Сити и посочи причината за загубата

  • 12 дек 2025 | 13:27
  • 288
  • 0
Дългогодишният футболист на Реал Мадрид Тони Кроос, който често коментира състоянието на “белите” смята, че като цяло тимът се е представил добре срещу Манчестър Сити в сряда, но не е успял да се справи със сгъстената защита на противника. “Кралете” загубиха с 1:2 у дома в среща от Шампионската лига.

Реал беше по-опасният отбор и Сити не заслужаваше да спечели - коментира германецът. - След като англичаните вкараха втория гол, те се прибраха в много дълбок блок. И това показа един видим проблем за Реал Мадрид: те са невероятно добри в преходите на играта, но не са невероятно добри в разбиването на ниски блокове.”

“Усещаше се, че Реал Мадрид очевидно бяха отбора, който играеше с повече динамика. Този мач имаше по-голямо значение за тях. Това, което ми направи впечатление, е че Сити излязоха в същата схема, в която играят обикновено, но бяха много статични и не бяха опасни. “Гражданите” изобщо не влизаха в опасни зони, особено през първото полувреме. Според мен Реал изиграха наистина солиден мач и защитиха опасните пространства изключително добре и компактно”, каза още Кроос.

