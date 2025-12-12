Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Валенсия
  3. Бивш съотборник на Любо Пенев във Валенсия: Събрали сме половината пари за лечението му

Бивш съотборник на Любо Пенев във Валенсия: Събрали сме половината пари за лечението му

  • 12 дек 2025 | 12:47
  • 1049
  • 0

Бившият съотборник на Любослав Пенев във Валенсия Фернандо Хинер говори за значимостта на българина за клуба, както и за дарителската кампания, която испанците предприеха, за да подпомогнат лечението на легендарния нападател срещу рак.

“Любо Пенев остави следа тук, във Валенсия. Има поколения, в които футболистите оставят своята следа, като Любо беше един от тях. За да продължи лечението му са необходими 300 хиляди евро, като искаме да съберем максимална сума. Нещата вървят добре и в момента сме събрали около 50% от нужните пари. Това ме кара да настръхвам и ме разчувства. Дано той да успее и ще направим всичко възможно, за да му помогнем”, заяви пред “Ел Чирингито” Хинер, който отговаря за инициативата в качеството си на президент на Асоциацията на футболистите на Валенсия.

Номерът на въпросната сметка е ES23 3159 0078 5727 8681 8225, а тук е информацията за дарителската кампания на семейството на Любо Пенев.

