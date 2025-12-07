Съдбата намигна: настоящият №9 помогна на Валенсия

Валенсия направи 1:1 срещу Севиля в среща от 15-ия кръг на Ла Лига, която беше и първата на “Местайя” след лошата новина, че Любослав Пенев е болен и се бори за живота си. В чест на легендарния бивш №9 на домакините играчите на “прилепите” излязоха със специални фланелки в подкрепа на Любо.

Като знак от съдбата тимът на Валенсия стигна до точката с попадение на настоящия си №9 - Уго Дуро. Той реализира в третата минута на добавеното време, с което спаси тима си от поражение.

Преди това гостите от Севиля бяха излезли напред в резултата след автогол на Сесар Тарега в 58-ата.

Като цяло и двата тима не показаха почти нищо стойностно и остават във втората половина на класирането.

