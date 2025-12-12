Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

Най-успешният български професионален боксьор в историята Кубрат Пулев се хвърля в поредното тежко предизвикателство - първа защита на регулярната си световна титла в тежка категория срещу руската машина за нокаути Мурат Гасиев.

Тази вечер на ринга в Дубай се очаква битката да започне след 22 часа българско време.

На официалния кантар Кубрат беше с над 10 килограма по-тежък от Гасиев.

Кобрата зарадва България миналата година с гръмката си победа над Махмуд Чар в "Арена София", чрез която спечели шампионския пояс в "кралската дивизия" на Световната боксова асоциация. Сега, 12 месеца по-късно и 3 успешни съдебни дела срещу различни претенденти, той избра своя следващ противник в лицето на Мурат Гасиев.

Сцената на боксовото зрелище този път е модерният тенис стадион в Дубай, където се провеждат турнирите от категория АТР 500 и WTA 1000. От началото на декември досега IBA (бившият ръководен орган на аматьорския бокс, сега по-профилиран към професионалния) организира своето световно първенство за аматьори с огромен награден фонд от над 8 милиона долара, а кулминацията е професионалната галавечер, чиято главна битка е на Пулев с Гасиев.

Кобрата е гост в буквалния и преносен смисъл в тази защита на световната титла, защото Гасиев е под патронажа на промоутърите от IBA в лицето на Умар Кремльов. Феновете на бойните спортове знаят колко важно може да бъде домакинското предимство в един оспорван двубой, стигнал хипотетично до съдийско решение. Пулев трябва да бъде изключително доминантен и категоричен в превъзходството си на ринга, за да се застрахова, че няма да бъде потенциално ощетен от едно съдийско решение.

Мурат Гасиев беше в разцвета на силите си в полутежка категория, когато стигна до финала срещу Олександър Усик на фантатичния турнир (организиран от бившите промоутъри на Кобрата "Зауерланд") в Световните боксови серии. Гасиев обаче беше победен от Усик на 21 юли на олимпийския стадион в Москва, след което реши да се качи в тежка категория.

Кариерата му в "кралската дивизия" досега далеч не може да се сравнява с великолепните му постижения в полутежката дивизия (шампион на IBF от 2016-а до 2018-а и на WBA през 2018-а). Той трупа четири победи в първите си четири битки от 2020-а до 2023-та срещу неособено претенциозни противници - Нури Сефери, Михаел Валиш, Карлус Уелш и Майк Балогун. Първото му истински сериозно изпитание е срещу Ото Валин на 23 септември 2023 година в Турция, където губи с разделено съдийско решение. Битката е истински оспорвана, а само три месеца по-късно Валин се качва на ринга в Рияд срещу Антъни Джошуа, където е спрян в пети рунд.

На 26 октомври 2024-та Гасиев се връща към победите с нокаут в пети рунд срещу Кем Люнквист, а на 23 август тази година приключва в седми рунд Джеремая Милтън. Със сигурност Кобрата е най-стойностният му и опасен противник в кариерата в тежка категория.

Пулев отново е изключително добре подготвен физически и кондиционно за сериозното си изпитание. Той изкара около месец на Белмекен, а после се премести в "храма на бокса" на легендарния Ули Вегнер в германското градче Циновиц. Усилените тренировки продължиха в Дубай, а спаринг партньорите също бяха от високо ниво - Кирил Георгиев, който редовно помага на Пулев, както и кубинец, германец и поляк.

Кобрата прекарва много време с щаба си, където отново е Ибн Кейсън, за да изготви правилната стратегия в този сблъсък на стиловете. Както е известно, българинът е по-техничният боец, докато Гасиев е файтър/нокаутьор, който ще иска да търси близка дистанция и тежък завършващ удар. Очакванията са руснакът да залага на точно такъв тип бокс, особено в началото, докато задачата на Пулев е да контрира и спира устрема с марковия си водещ ляв прав.

Световната боксова асоциация вече обяви, че победителят от Кубрат Пулев - Мурат Гасиев ще се бие срещу Моузес Итаума, който обаче на 24 януари в Манчестър ще се изправи срещу Джърмейн Франклин.

Пулев ще трябва да разчита на по-големия си опит, на по-точния си ляв прав, на дълга дистанция, на уменията си в клинча и на по-добрата кондиционна подготовка от Гасиев, която би трябвало да даде отражение в по-късните рундове. За руснака сякаш търсенето на нокаут е очевидната стратегия, макар че той вероятно ще се чувства спокоен и от евентуално съдийско побутване при оспорван двубой, стигнал до решение.

По покана от организаторите IBA Pro край ринга на живо ще гледат знаменитости в бойните спортове като Дионтей Уайлдър, Джони Нелсън, Шанън Бригс, Сергей Ковальов, Дейв Алън, Дерик Чисора, Бен Уитакър, Джордж Гроувс, Дарън Тил, Пол Смит, Съни Едуардс, Хенри Сехудо и Дюк Макензи.