Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Треньорът на Кобрата: Може би трябваше да сме по-внимателни със съперника

Треньорът на Кобрата: Може би трябваше да сме по-внимателни със съперника

  • 14 ное 2025 | 10:25
  • 1669
  • 3
Треньорът на Кобрата: Може би трябваше да сме по-внимателни със съперника

По-малко от месец остава до дългоочаквания боксов сблъсък на Кубрат Пулев срещу Мурат Гасиев.

Ивайло Гоцев: Двубоят Пулев срещу Гасиев е подписан, потвърден и финализиран!
Ивайло Гоцев: Двубоят Пулев срещу Гасиев е подписан, потвърден и финализиран!

Двамата ще се изправят на ринга в Дубай на 12 декември, а залогът ще е регулярната титла в тежка категория на Световната боксова асоциация (WBA), която е притежание на българина.

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай
Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

Пулев вече тренира усилено в германското градче Циновиц, а плътно до него е наставникът му Ули Вегнер - човек, с който той работи от години.

През ръцете на 83-годишния специалист са минали редица боксьори. Сред тях се оказва, че е и... следващият съперник на Кобрата.

Той обаче не е направил силно впечатление на Вегнер, въпреки че кариерата му е доста впечатляваща - 32 победи, 25 от които с нокаут, и само 2 загуби.

"Що се отнася до съперника, преди 8 години той беше на спаринг при мен. Първоначално не успях да се сетя кой е той. Мои приятели ми казаха, извадих си архивите, тренировъчните записи и го намерих. Може би при избора на съперник трябваше да се посъветваме малко по-внимателно, но всичко вече е минало", коментира специално за bTV Вегнер.

Под ръководството на специалиста германският бокс е завоювал над 150 медала от олимпийски игри, световни и европейски първенства.

От десетилетие той работи с Кубрат Пулев, като именно неговите наставления успяха да изведат българина до световната титла, която спечели през миналата година, побеждавайки в тежки 12 рунда бившия ѝ носител Махмуд Чар. Мачът бе в София.

В Циновиц пък е залата на Вегнер, откъдето са тръгнали редица шампиони.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Йосиф Панов със сериозна подготовка за атаката си на нова титла в Мадрид

Йосиф Панов със сериозна подготовка за атаката си на нова титла в Мадрид

  • 13 ное 2025 | 19:19
  • 603
  • 0
Съперникът на Копривленски: Той е отличен боец, за мен е чест

Съперникът на Копривленски: Той е отличен боец, за мен е чест

  • 13 ное 2025 | 17:33
  • 1503
  • 0
"Купа Неврокоп" ще се състои за 4-ти път в Гоце Делчев

"Купа Неврокоп" ще се състои за 4-ти път в Гоце Делчев

  • 13 ное 2025 | 16:48
  • 668
  • 0
Танчев идва на MAX FIGHT 63 за седмата победа

Танчев идва на MAX FIGHT 63 за седмата победа

  • 13 ное 2025 | 16:21
  • 471
  • 0
Легендите Ернесто Хуст, Семи Шилт и Ян Сокуп водят втория SENSHI лагер с покани

Легендите Ернесто Хуст, Семи Шилт и Ян Сокуп водят втория SENSHI лагер с покани

  • 13 ное 2025 | 16:04
  • 475
  • 0
Стоян Копривленски каза кого иска на финала на K-1 World Max

Стоян Копривленски каза кого иска на финала на K-1 World Max

  • 13 ное 2025 | 15:47
  • 2751
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кирил Котев: Има атаки! Апелът ми е да гледаме в една посока

Кирил Котев: Има атаки! Апелът ми е да гледаме в една посока

  • 14 ное 2025 | 09:15
  • 3799
  • 13
Стоян Копривленски мина кантара преди K-1 World Max

Стоян Копривленски мина кантара преди K-1 World Max

  • 14 ное 2025 | 10:19
  • 856
  • 2
Циничният жест на „доброто момче“ Роналдо при неговото изгонване

Циничният жест на „доброто момче“ Роналдо при неговото изгонване

  • 14 ное 2025 | 01:08
  • 22797
  • 23
Предстои нова порция вълнуващи мачове по пътя към Мондиал 2026

Предстои нова порция вълнуващи мачове по пътя към Мондиал 2026

  • 14 ное 2025 | 08:00
  • 3853
  • 6
Везенков и Олимпиакос със сериозен тест в Милано

Везенков и Олимпиакос със сериозен тест в Милано

  • 14 ное 2025 | 07:00
  • 5602
  • 1
Франция разби Украйна след почивката и си осигури място на Мондиал 2026

Франция разби Украйна след почивката и си осигури място на Мондиал 2026

  • 13 ное 2025 | 23:44
  • 32643
  • 378