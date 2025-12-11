Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от Гасиев

Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от Гасиев

  • 11 дек 2025 | 19:15
  • 5800
  • 10

Регулярният световен шампион в тежка категория на Световната боксова асоциация Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от съперника си Мурат Гасиев преди дългоочаквания им грандиозен сблъсък в Дубай на 12 декември.

Кубрат Пулев: Няма контузии, остава само да се качим на ринга и да победим
Кубрат Пулев: Няма контузии, остава само да се качим на ринга и да победим

Кобрата закова 115 кг на официалния медиен кантар, а руснакът тежеше 104.7 кг.

Миналата година срещу Махмуд Чар Пулев беше 114 кг, а същото тегло той е дал днес сутринта на медицинското претегляне. И той, и Гасиев са в оптималните си показатели в този компонент.

Спаринг на Кобрата: Може да нанесе тежък удар на Гасиев
Спаринг на Кобрата: Може да нанесе тежък удар на Гасиев

Кобрата залага световната си титла за първи път, след като миналата година я спечели срещу Чар пред 12 хиляди зрители в "Арена София". Гасиев пък се изправя срещу най-сериозния си съперник в тежка категория в кариерата си.

На кантара присъстваха гостите легенди на IBA Pro, които ще бъдат край ринга и утре - Дионтей Уайлдър, Джони Нелсън, Шанън Бригс, Сергей Ковальов, Дейв Алън, Дерик Чисора, Бен Уитакър, Джордж Гроувс, Дарън Тил, Пол Смит, Съни Едуардс, Хенри Сехудо и Дюк Макензи.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Спаринг на Кобрата: Може да нанесе тежък удар на Гасиев

Спаринг на Кобрата: Може да нанесе тежък удар на Гасиев

  • 11 дек 2025 | 16:22
  • 3381
  • 5
Червен бряг спечели отборната титла по бокс при жените

Червен бряг спечели отборната титла по бокс при жените

  • 11 дек 2025 | 16:06
  • 491
  • 0
Sportal Fight Club със световните шампиони по кикбокс Димитрова и Радулов и съдията Божинов

Sportal Fight Club със световните шампиони по кикбокс Димитрова и Радулов и съдията Божинов

  • 11 дек 2025 | 15:10
  • 3655
  • 0
Ислам Махачев с критика към UFC: Арман трябваше да получи шанс за титлата

Ислам Махачев с критика към UFC: Арман трябваше да получи шанс за титлата

  • 11 дек 2025 | 11:16
  • 1057
  • 0
Джейк Пол прогнозира нокаут над Ей Джей в пети или шести рунд

Джейк Пол прогнозира нокаут над Ей Джей в пети или шести рунд

  • 11 дек 2025 | 10:46
  • 1118
  • 1
Петима българи се качват на ринга в Германия днес

Петима българи се качват на ринга в Германия днес

  • 11 дек 2025 | 10:44
  • 581
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 1:1 ПАОК, Десподов изравни за гостите

Лудогорец 1:1 ПАОК, Десподов изравни за гостите

  • 11 дек 2025 | 20:11
  • 12112
  • 56
Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

  • 11 дек 2025 | 19:04
  • 45367
  • 131
Веласкес: Каквото трябваше, свършихме го! Във футбола две плюс две не прави четири

Веласкес: Каквото трябваше, свършихме го! Във футбола две плюс две не прави четири

  • 11 дек 2025 | 19:47
  • 3049
  • 3
Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

  • 11 дек 2025 | 13:53
  • 17032
  • 19
Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

  • 11 дек 2025 | 10:35
  • 15004
  • 35