Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Всичко или нищо за съперника на Кубрат Пулев

Всичко или нищо за съперника на Кубрат Пулев

  • 29 ное 2025 | 13:15
  • 1226
  • 0
Всичко или нищо за съперника на Кубрат Пулев

Всичко или нищо за съперника на Кубрат Пулев - Мурат Гасиев. Двамата боксьори ще се качат на ринга в Дубай на 12 декември в спор за регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA).Руският боксьор се отправя oще днес към Обединените арабски емирства, две седмици преди да се опита да отнеме от Кобрата регулярната световната титла на WBA.

Там той ще проведе финалната част от подготовката си, след като в продължение на месеци тренираше в московското предградие "Серпухов".

"Няколко пъти съм имал възможност да се боксирам за световна титла. Емоцията е много приятна, особено, когато ти вдигнат ръката. Аз направих всичко възможно, за да стигна до този сблъсък. Сега мога да кажа, че титлата световен шампион за мен е всичко или нищо. Битката ще отговори на много въпроси дали съм готов или не съм. Има неща, които не зависят от мен, но това, което мога да контролирам е желанието да тренирам още по-усилено и да стана световен шампион", каза Гасиев във видео на профила си в "Инстаграм".

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Златото ги очаква!

Златото ги очаква!

  • 29 ное 2025 | 11:36
  • 2719
  • 1
Викторио Илиев отказа словак и е на финал на Европейското до 23 г.

Викторио Илиев отказа словак и е на финал на Европейското до 23 г.

  • 28 ное 2025 | 17:31
  • 1765
  • 1
Седем класни бойци от Нидерландия, Бразилия и Италия ще се качат на ринга на SENSHI

Седем класни бойци от Нидерландия, Бразилия и Италия ще се качат на ринга на SENSHI

  • 28 ное 2025 | 16:37
  • 1107
  • 0
Едуард Алексанян преди SENSHI 29: Победата ще е моя

Едуард Алексанян преди SENSHI 29: Победата ще е моя

  • 28 ное 2025 | 16:14
  • 1323
  • 0
Наградите "Златен пояс" ще се проведат на 5-и декември

Наградите "Златен пояс" ще се проведат на 5-и декември

  • 28 ное 2025 | 16:03
  • 575
  • 0
Христомир Каросеров е в категория за битката в Болтън

Христомир Каросеров е в категория за битката в Болтън

  • 28 ное 2025 | 15:13
  • 465
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сред витошката мъгла: ЦСКА 1948 2:1 Берое

Сред витошката мъгла: ЦСКА 1948 2:1 Берое

  • 29 ное 2025 | 13:51
  • 10578
  • 49
11-те на Ботев и Черно море

11-те на Ботев и Черно море

  • 29 ное 2025 | 13:50
  • 1706
  • 1
Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3

Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3

  • 29 ное 2025 | 07:23
  • 11679
  • 90
Втора лига предлага три срещи днес

Втора лига предлага три срещи днес

  • 29 ное 2025 | 10:06
  • 6807
  • 2
Фламенго и Палмейрас в сблъсък на титаните за Копа Либертадорес

Фламенго и Палмейрас в сблъсък на титаните за Копа Либертадорес

  • 29 ное 2025 | 09:47
  • 3390
  • 0
Барселона ще продължи да притиска Реал

Барселона ще продължи да притиска Реал

  • 29 ное 2025 | 07:58
  • 4542
  • 7