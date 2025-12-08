Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Кубрат Пулев: Няма контузии, остава само да се качим на ринга и да победим

Кубрат Пулев: Няма контузии, остава само да се качим на ринга и да победим

  • 8 дек 2025 | 19:10
  • 360
  • 0
Кубрат Пулев: Няма контузии, остава само да се качим на ринга и да победим

Светът е в очакване на големия сблъсък между Кубрат Пулев и Мурат Гасиев. Двубоят е в петък, пряко в ефира на bTV, а днес българският боксьор се включи в няколко специални фотосесии за водещи медии в Дубай.

Специално пред пратениците на телевизията в Дубай Кобрата разкри очакванията си за мача: "Чувствам се перфектно, да благодаря на Бог всичко е супер. Няма контузии, тренировките са супер. Направихме всичко необходимо вече три месеца. Само остава да направим най-добрата стратегия, да се качим на ринга и да победим!", категоричен е българинът.

Българският шампион се завръща на ринга след едногодишна пауза, за да защитава пояса си срещу амбицирания Гасиев, който е готов да реши битката в Дубай с нокаут.

Руснакът, бивш шампион на WBA и IBF в полутежка категория, от 2020 г. се боксира при тежките и не крие амбицията си да спечели короната от Пулев.

44-годишният Кубрат Пулев спечели регулярната световна титла на WBA с победа над Махмуд Чар в София на 7 декември миналата година.

Визитките

Кобрата има 35 мача на професионалния ринг, в които е постигнал 32 победи, 14 с нокаут, и е допуснал 3 поражения.

Гасиев има във визитката си 32 победи, 25 от които с нокаут, и 2 загуби. Той се прочу през 2018 г. в турнира World Boxing Super Series, където победи със зрелищни нокаути от Юниел Дортикос и Кшищоф Влодарчик.

След преминаването си в тежка категория, 32-годишният руснак натрупа поредица от впечатляващи победи с отказвания – включително KO в петия рунд срещу Кем Люнгквист (2024) и TKO над Джеремая Милтън през август тази година.

btvsport.bg

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Бойни спортове

Международната федерация по борба с промени в календара

Международната федерация по борба с промени в календара

  • 8 дек 2025 | 08:59
  • 766
  • 0
Пьотр Ян окървави и победи Мераб Двалишвили

Пьотр Ян окървави и победи Мераб Двалишвили

  • 7 дек 2025 | 08:34
  • 6625
  • 18
Ужасяваща контузия отне титлата на Алешандре Пантожа

Ужасяваща контузия отне титлата на Алешандре Пантожа

  • 7 дек 2025 | 08:29
  • 2096
  • 0
България получи знамето на Световната федерация по таекуондо

България получи знамето на Световната федерация по таекуондо

  • 7 дек 2025 | 08:04
  • 977
  • 0
Едуард Алексанян впечатли с нокаут в главната битка на SENSHI 29

Едуард Алексанян впечатли с нокаут в главната битка на SENSHI 29

  • 6 дек 2025 | 22:23
  • 2262
  • 0
Али Юзеир сломи Карим Мабрук за втори път

Али Юзеир сломи Карим Мабрук за втори път

  • 6 дек 2025 | 22:12
  • 1276
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

  • 8 дек 2025 | 19:30
  • 31556
  • 141
Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

  • 8 дек 2025 | 17:34
  • 17854
  • 1
Никола Цолов получи трофея си за второто място във Формула 3 през 2025 година

Никола Цолов получи трофея си за второто място във Формула 3 през 2025 година

  • 8 дек 2025 | 17:56
  • 6021
  • 1
ЦСКА 1948 отново се спъна в Добруджа и пропусна да скъси дистанцията до Левски

ЦСКА 1948 отново се спъна в Добруджа и пропусна да скъси дистанцията до Левски

  • 8 дек 2025 | 16:52
  • 26723
  • 70
Потвърдено: Салах остана извън групата на Ливърпул за гостуването на Интер

Потвърдено: Салах остана извън групата на Ливърпул за гостуването на Интер

  • 8 дек 2025 | 17:09
  • 10550
  • 5
Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

  • 8 дек 2025 | 12:55
  • 46900
  • 49