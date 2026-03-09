Популярни
  • 9 март 2026 | 07:13
  • 181
  • 0
UFC и bet365 с мащабно партньорство за САЩ и Канада

Световният лидер в спортните залози bet365 и най-голямата организация за смесени бойни изкуства в света UFC официално обявиха дългосрочно споразумение. С договора хазартната компания става официален партньор на UFC за спортни залози на територията на САЩ и Канада.

Като част от сделката, bet365 ще бъде интегриран във всяко събитие на UFC по време на партньорството, предоставяйки завладяващо изживяване за феновете чрез различни допирни точки в излъчванията, дигиталните платформи и събитията на живо. Сътрудничеството включва интеграции на спортни залози по време на предаванията на бойните събития с коефициенти на екрана, начални коефициенти за състезателите и функции за комбинирани залози в рамките на една среща. Това ще даде на феновете прозрения в реално време и динамични възможности за залагане, пряко свързани с действието в ринга.

„Това партньорство с UFC бележи ключов момент за bet365, докато ускоряваме глобалния си растеж и задълбочаваме ангажимента си към спортове, където действието на живо и ангажираността на феновете са неразделни. Постоянният календар от събития на UFC и силно ангажираната глобална фенска база създават мощна среда за залози в реално време, а водещата ни продуктова дълбочина ни позиционира уникално, за да подобрим начина, по който феновете изживяват всяка битка“, заяви Трип Стодард от bet365.

С над 330 млн последователи в социалните мрежи и приблизително 700 млн фенове по целия свят, UFC притежава една от най-големите и най-ангажирани аудитории в спорта. Подкрепен от целогодишен календар с 43 събития на живо спортната организация се намира в центъра на модерната екосистема за спортни залози. Тъй като ММА продължава да се нарежда сред най-популярните спортове за залагане в световен мащаб, това партньорство ще даде и на bet365 мощна платформа за връзка със силно ангажирани фенове в ключови моменти. Очаква се партньорството отрази споделения ангажимент между двете страни към иновациите, отговорната игра и първокласното изживяване за феновете.

