Армен Назарян празнува рожден ден днес

Двукратният олимпийски шампион по борба Армен Назарян празнува 52-ия си рожден ден днес.
В кариерата си Назарян има още три световни и 6 европейски титли.
Един от най-атрактивните борци в класическия стил.
Два пъти е обявен за най-добър борец за годината в класическата борба от Международната федерация.
През 2005-а е приет в Залата на славата на световата борба.
След края на спортната си кариера започва треньорска. Десет години е начело на националния тим, а през 2013-а е обявен за треньор №1 на България.
Екипът на Sportal.bg пожелава на Армен Назарян здраве, щастие и още много успехи!