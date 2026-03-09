Популярни
Армен Назарян празнува рожден ден днес

  • 9 март 2026 | 09:15
Двукратният олимпийски шампион по борба Армен Назарян празнува 52-ия си рожден ден днес.

В кариерата си Назарян има още три световни и 6 европейски титли.

Един от най-атрактивните борци в класическия стил.

Два пъти е обявен за най-добър борец за годината в класическата борба от Международната федерация.

През 2005-а е приет в Залата на славата на световата борба.

След края на спортната си кариера започва треньорска. Десет години е начело на националния тим, а през 2013-а е обявен за треньор №1 на България.

Екипът на Sportal.bg пожелава на Армен Назарян здраве, щастие и още много успехи!

