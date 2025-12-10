Кобрата на пресконференция в Дубай: По-добър съм от Гасиев и ще го покажа

По-рано днес в Дубай се проведе официалната пресконференция за първата битка в историята на Обединените арабски емирства, в която ще бъде заложена световна титла в тежка категория в професионалния бокс. Кубрат Пулев ще защитава регулярната титла на WBA в планиран за 12 рунда двубой срещу Мурат Гасиев. Дуелът ще оглави бойна гала в петък вечер (12.12).

Пред журналисти в Дубай застанаха не само двамата гореспоменати боксьори, но и треньорите Ули Вегнер и Антон Кадушин, както и промоутърите Джон Уорт, Ивайло Гоцев и Ал Сиеста и президентът на IBA Умар Кремльов.

“Да бъда световен шампион бе моя мечта и мечта на баща ми. Баща ми беше влюбен в бокса. Ние с брат ми също обичаме бокса заради това. Години по-късно имам над 300 аматьорски и много професионални срещи. Имам много опит и благодаря на Господ, че имам възможност да се бия за световна титла. Щастлив съм, че спечелих тази световна титла. Чувствам се страхотно, чувствам се силен, имам много енергия. Когато отида на тренировка, се чувствам страхотно. Благодаря на Господ за всичко. Затова съм световен шампион и затова искам да защитя титлата. Мурат е страхотен шампион и има много опит, но аз мисля, че съм по-добър и ще го покажа. Няма да бъде лесна битка. Гасиев е силен. Ако беше лесно, нямаше да е толкова приятно”, заяви Кобрата на пресконференция в Дубай.

"Готвя се прецизно и усилено вече 3 месеца. Спарингите ми минаха много добре с кубинец, германец и поляк. Имам и българин, който ми помага тук. Щастлив съм и моят екип също е щастлив", допълни възпитаникът на спортната академия на ЦСКА.

“За първи съперник на Кубрат избрахме този корав боец, който е във форма. Някои експерти казват, че е фаворит, но не според мен. Мисля, че битката е 50 на 50. Кубрат бе млад и се срещна срещу опитния, подготвен и силен Владимир Кличко преди време. Сега Пулев е опитен, но Гасиев има сила и в двете ръце. Вярвам, че сега Кубрат е на 100%. Има опита, има отбора край него. Готови сме”, заяви мениджъра на Кобрата, Ивайло Гоцев, и допълни, че екипът на родния боксьор е водил съдебни битки с трима отделни спортисти, за да успее да осигури двубой с Гасиев.

Гоцев допълни в края на медийното събитие, че Кобрата би приел двубой реванш с Антъни Джошуа, тъй като вярва, че боксьорът от София е бил на 60% от възможностите си по време на първата среща с Ей Джей, тъй като е бил болен от COVID-19.

“Това е битка в тежката категория. Един удар може да промени изцяло двубоя. Трябва да си готов на 1000% във всяка секунда. Кубрат е шампион, има много опит. Много хора казаха, че е стар, но възрастта е само цифри. Винаги е в добра форма и изглежда перфектно. Знам, че е готов за 12 рунда. Знам, че ще бъде една от най-трудните ми битки. Имахме силен лагер и сме готови за всичко”, категоричен е Мурат Гасиев.

Цялата пресконференция можете да гледате тук: