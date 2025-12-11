Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Спаринг на Кобрата: Може да нанесе тежък удар на Гасиев

Спаринг на Кобрата: Може да нанесе тежък удар на Гасиев

  • 11 дек 2025 | 16:22
  • 606
  • 0
Спаринг на Кобрата: Може да нанесе тежък удар на Гасиев

Талантливият боксьор в тежка категория Кирил Борисов се включи активно в подготовката на Кубрат Пулев. Той беше един от основните спаринг партньори за мача с Мурат Гасиев. Състезателят на „Левски“ се присъедини на два пъти към лагера на Кобрата.

„Започнахме спарингите на Белмекен. Бяхме там две седмици – разказа за Спортната джунгла европейският вицешампион за ученици. – Направихме 7-8 спаринга. След това заминах на лагер в Гърция с националния отбор. Това беше част от подготовката за европейското първенство до 23 г. Докато бях на шампионата, Кубрат ме покани в Дубай за още няколко спаринга. Изкарах една седмица там. Направихме още четири спаринга. Кубрат е готов. Очаквам да направи голямо нещо. Има доста сила. Може да нанесе тежък удар на Гасиев. Вярвам, че ще вземе този мач. Помагах на Кубрат, но два пъти повече помагах на самия мен. Натрупах огромен опит. Правихме по доста рундове. Когато играя с боксьор на подобно ниво, допринася за моята увереност.“

Кирил Борисов смята, че в началото на битката с руснака Кубрат Пулев ще бъде по-предпазлив

„Ще разбие играта на Гасиев. С опита, който го има, ще го надвие“, категоричен е националът в тежка категория.

Борисов беше много близко до медал на европейското първенство до 23 години. Той се класира за четвъртфинал, където се изправи срещу Никита Путилов (Гер).

jungle.bg

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Ислам Махачев с критика към UFC: Арман трябваше да получи шанс за титлата

Ислам Махачев с критика към UFC: Арман трябваше да получи шанс за титлата

  • 11 дек 2025 | 11:16
  • 890
  • 0
Джейк Пол прогнозира нокаут над Ей Джей в пети или шести рунд

Джейк Пол прогнозира нокаут над Ей Джей в пети или шести рунд

  • 11 дек 2025 | 10:46
  • 900
  • 0
Петима българи се качват на ринга в Германия днес

Петима българи се качват на ринга в Германия днес

  • 11 дек 2025 | 10:44
  • 523
  • 0
Живко Стоименов: Митко Илиев ми звънна, за да ми се извини и да ме пита как съм

Живко Стоименов: Митко Илиев ми звънна, за да ми се извини и да ме пита как съм

  • 10 дек 2025 | 16:33
  • 6310
  • 2
Двама българи спечелиха бронзови медали от Младежката световна лига по карате

Двама българи спечелиха бронзови медали от Младежката световна лига по карате

  • 10 дек 2025 | 16:22
  • 548
  • 0
Държавата награди медалистите от Световното и Европейското първенство по савате

Държавата награди медалистите от Световното и Европейското първенство по савате

  • 10 дек 2025 | 14:48
  • 877
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Витоша

11-те на Левски и Витоша

  • 11 дек 2025 | 16:24
  • 5193
  • 12
Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

  • 11 дек 2025 | 08:00
  • 9093
  • 22
Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

  • 11 дек 2025 | 13:53
  • 8851
  • 11
Sportal Fight Club със световните шампиони по кикбокс Димитрова и Радулов и съдията Божинов

Sportal Fight Club със световните шампиони по кикбокс Димитрова и Радулов и съдията Божинов

  • 11 дек 2025 | 15:10
  • 1470
  • 0
Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

  • 11 дек 2025 | 10:35
  • 11789
  • 21
Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

  • 11 дек 2025 | 11:46
  • 2904
  • 10