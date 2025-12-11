Спаринг на Кобрата: Може да нанесе тежък удар на Гасиев

Талантливият боксьор в тежка категория Кирил Борисов се включи активно в подготовката на Кубрат Пулев. Той беше един от основните спаринг партньори за мача с Мурат Гасиев. Състезателят на „Левски“ се присъедини на два пъти към лагера на Кобрата.

„Започнахме спарингите на Белмекен. Бяхме там две седмици – разказа за Спортната джунгла европейският вицешампион за ученици. – Направихме 7-8 спаринга. След това заминах на лагер в Гърция с националния отбор. Това беше част от подготовката за европейското първенство до 23 г. Докато бях на шампионата, Кубрат ме покани в Дубай за още няколко спаринга. Изкарах една седмица там. Направихме още четири спаринга. Кубрат е готов. Очаквам да направи голямо нещо. Има доста сила. Може да нанесе тежък удар на Гасиев. Вярвам, че ще вземе този мач. Помагах на Кубрат, но два пъти повече помагах на самия мен. Натрупах огромен опит. Правихме по доста рундове. Когато играя с боксьор на подобно ниво, допринася за моята увереност.“

Кирил Борисов смята, че в началото на битката с руснака Кубрат Пулев ще бъде по-предпазлив

„Ще разбие играта на Гасиев. С опита, който го има, ще го надвие“, категоричен е националът в тежка категория.

Борисов беше много близко до медал на европейското първенство до 23 години. Той се класира за четвъртфинал, където се изправи срещу Никита Путилов (Гер).

