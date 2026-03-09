Над 600 състезатели се включиха в Bulgaria Karate Open във Велико Търново

Над 600 състезатели участваха в IV издание на международния турнир „Bulgaria Karate Open“, организиран от карате клуб Етър с партньорството и подкрепата на Община Велико Търново, Българската национална федерация карате и спонсори, който се проведе през уикенда.

В надпреварата стартираха представители от шест държави - България, Гърция, Черна гора, Република Северна Македония, Румъния и Турция. Турнирът се превръща в един от силните у нас и всяка година събира все повече спортисти.

Участниците премериха сили на шест татамита в Двореца на културата и спорта "Васил Левски", като бяха разпределени медали в над 80 категории. Българските състезатели спечелиха 77 златни отличия.

В отборното класиране на първо място са домакините от Етър с 8 златни, 7 сребърни и 13 бронзови медала, които изпревариха само с един бронз тима на СК Цанев. На трето място е КК Калоян, съобщават от федерацията.