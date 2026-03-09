Популярни
Ще се върне ли Левски към победите, въпреки проблемите в нападение - на живо преди двубоя с разклатения Локо Пловдив
Една победа и 4 загуби за свободняците ни в първия ден на Европейското

  • 9 март 2026 | 16:31
Първите български национали по борба свободен стил постигнаха една победа и допуснаха четири поражения на старта на Европейското първенство за мъже и жени до 23 години в Зренянин, Сърбия.

Европейският шампион за кадети Калоян Атанасов спечели единствената победа за българите, след като надви с 6:3 Микита Дземчанка от Беларус на осминафиналите на 70 кг. След това българинът загуби с туш срещу Микита Сариев на четвъртфинал, а украинецът може да го изтегли на репешажите с победа срещу молдовеца Александър Гайдарли.

Схватките за определяне на финалистите ще бъдат проведени след 18 часа българско време.

Ник Дойчинов отпадна на 57 кг, след като направи резултатна схватка с Балаж Рач и двамата завършиха 13:13. Унгарецът спечели по критерий и в следващия си двубой отстъпи с 1:4 на Артьом Багиров от Азербайджан.

Айкан Сеид (79 кг) и Андриан Вълканов (97) също отпаднаха на турнира. Утре на тепиха излизат Ердал Галип (61), Петър Петков (74), Радомир Стоянов (86), Сали Салиев (92), Диан Мънев (125).

