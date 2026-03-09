Четирима българи в първия ден на Европейското по борба до 23 г.

Четирима българи излизат в първия ден на Европейското първенство по борба до 23 г. в Зренянин, Сърбия.

В най-леката категория до 57 кг Ник Дойчинов ще има за съперник на старта Балаш Рач (Унгария) в свободната борба.

При 70-килограмовите Калоян Атанасов ще излезе срещу Никита Джемчанска (Беларус), пети на европейското през 2023-а и 8-и през миналия сезон.

В категория до 79 кг Айкан Сеид ще има са съперник състезаващия се за Германия руснак Марат Карданов, 9-ти на европейското до 20 г. през миналата година, а през януари взе бронз на турнира „Анри Деглан“.

При 97-килограмовите Андриан Вълканов ще излезе срещу Емирхан Чилик, трети на турнира „Яшар Догу“ през последните две издания.

В първия ден предстоят схватките и в категория до 65 кг, в която няма българско участие.

Срещите стартират от 11,30 ч наше време.