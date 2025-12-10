Три контроли за ОФК Хасково

Три приятелски срещи ще изиграе ОФК Хасково (Хасково) в хода на зимната си подготовка. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. Седмица преди началото на пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига, селекцията на Живко Желев ще изиграе междуобластна квалификация на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига. Жребий ще определи съперника на хасковския тим. Все още се умува за старта на тренировъчния процес. Първото занимание най-вероятно ще е на 12 януари следващата година.

Програмата за мачовете:

17 януари: ОФК Хасково - Загорец (Нова Загора)

24 януари: ОФК Хасково - Димитровград

31 януари: ОФК Хасково - Несебър

7 февруари, купа на АФЛ: ОФК Хасково - жребий ще определи съперника