Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ОФК Хасково
  3. Три контроли за ОФК Хасково

Три контроли за ОФК Хасково

  • 10 дек 2025 | 18:03
  • 133
  • 0
Три контроли за ОФК Хасково

Три приятелски срещи ще изиграе ОФК Хасково (Хасково) в хода на зимната си подготовка. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. Седмица преди началото на пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига, селекцията на Живко Желев ще изиграе междуобластна квалификация на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига. Жребий ще определи съперника на хасковския тим. Все още се умува за старта на тренировъчния процес. Първото занимание най-вероятно ще е на 12 януари следващата година.

Живко Желев за есента на ОФК Хасково
Живко Желев за есента на ОФК Хасково

Програмата за мачовете:

17 януари: ОФК Хасково - Загорец (Нова Загора)

24 януари: ОФК Хасково - Димитровград

31 януари: ОФК Хасково - Несебър

7 февруари, купа на АФЛ: ОФК Хасково - жребий ще определи съперника

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Еверон Бала се прибра в Бразилия

Еверон Бала се прибра в Бразилия

  • 10 дек 2025 | 13:42
  • 2688
  • 0
Тежки съперници за България U17 в квалификациите за Европейското

Тежки съперници за България U17 в квалификациите за Европейското

  • 10 дек 2025 | 13:22
  • 2769
  • 1
Черноморец (Бургас) намери съперник и за последната свободна дата през зимата

Черноморец (Бургас) намери съперник и за последната свободна дата през зимата

  • 10 дек 2025 | 13:18
  • 974
  • 0
Мартo Георгиев: Славия иска купата! Нямам желание да играя в друг български отбор

Мартo Георгиев: Славия иска купата! Нямам желание да играя в друг български отбор

  • 10 дек 2025 | 13:18
  • 6874
  • 11
Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

  • 10 дек 2025 | 13:12
  • 15096
  • 7
Лудогорец обяви организацията и мерките за сигурност за двубоя с ПАОК

Лудогорец обяви организацията и мерките за сигурност за двубоя с ПАОК

  • 10 дек 2025 | 12:53
  • 678
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Чувствам се много щастлив в този клуб! До момента оценката ми е положителна

Веласкес: Чувствам се много щастлив в този клуб! До момента оценката ми е положителна

  • 10 дек 2025 | 16:15
  • 7499
  • 18
Кобрата на пресконференция в Дубай: По-добър съм от Гасиев и ще го покажа

Кобрата на пресконференция в Дубай: По-добър съм от Гасиев и ще го покажа

  • 10 дек 2025 | 13:40
  • 10456
  • 26
Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

  • 10 дек 2025 | 11:40
  • 27126
  • 40
Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

  • 10 дек 2025 | 13:12
  • 15096
  • 7
Хьогмо разкри какво очаква от ПАОК и заяви: Най-важното е да имаме същия фокус

Хьогмо разкри какво очаква от ПАОК и заяви: Най-важното е да имаме същия фокус

  • 10 дек 2025 | 13:51
  • 6043
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 10 дек 2025 | 07:30
  • 94800
  • 37