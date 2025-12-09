Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ОФК Хасково
  3. Живко Желев за есента на ОФК Хасково

  • 9 дек 2025 | 15:09
  • 216
  • 0
ОФК Хасково (Хасково) завърши на осмо място първата половина от настоящия сезон на Югоизточната Трета лига. Треньорът Живко Желев направи равносметката пред Sportal.bg.

„През лятото започнахме изграждането на нов отбор. Стартирахме лошо в първенството. Грешките за това са предимно в нас. След това тръгнахме възходящо и събрахме приличен брой точки. Не се заблуждаваме обаче. Имаме пропуски в играта и ще работим за да ги отстраним. Ще го направим с футболистите, които имаме в момента. Няма да привличаме други. Доволни сме от играчите. Имат потенциал, който да развиват. Очаквам през пролетния дял да сме по-добри“.

Снимки: fchaskovo.com

