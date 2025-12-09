Живко Желев за есента на ОФК Хасково

ОФК Хасково (Хасково) завърши на осмо място първата половина от настоящия сезон на Югоизточната Трета лига. Треньорът Живко Желев направи равносметката пред Sportal.bg .

„През лятото започнахме изграждането на нов отбор. Стартирахме лошо в първенството. Грешките за това са предимно в нас. След това тръгнахме възходящо и събрахме приличен брой точки. Не се заблуждаваме обаче. Имаме пропуски в играта и ще работим за да ги отстраним. Ще го направим с футболистите, които имаме в момента. Няма да привличаме други. Доволни сме от играчите. Имат потенциал, който да развиват. Очаквам през пролетния дял да сме по-добри“.

Снимки: fchaskovo.com