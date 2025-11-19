Рожденик с два гола в дербито на Хасково за купата на АФЛ

ОФК Хасково елиминира ФК Хасково с 4:0 във финала на Областта от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Победителите играха предимно с юноши, като 14 от общо 16-те футболисти участвали в двубоя са местни. Мирослав Илиев откри резултата след началните десетина минути. След още толкова време Калоян Делчев удвои. След почивката, рожденикът днес Берай Халибрям си направи подарък, вкарвайки в 49-а и 63-ата минута. Още положения създадоха играчите на отбора от Югоизточната Трета лига. Две възможности да реализират поне почетно попадение пропиляха състезателите на ФК Хасково.

Снимки: ОФК Хасково - фейсбук