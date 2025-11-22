Родопа бие, ОФК Хасково обвини съдиите

Популярни
В Смолян, местния Родопа спечели с 2:1срещу ОФК Хасково. Двубоят е от 18-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Антонио Ласков даде преднина на домакините от дузпа в 33-ата минута. В 59-ата Радослав Узунов удвои. Роденият през 2009 година Димитър Стефанов реализира почетното попадение за гостите. Те доиграха последните десетина минути с намален състав, защото футболиста им Берк Шефкед беше отстранен с червен картон.

След края на мача, Живко Желев, треньор на ОФК Хасково коментира пред Sportal.bg:

„Играхме слабо и ще анализираме грешките си. Те обаче не бяха в основата на загубата ни. Съдията направи каквото беше по силите му, за да спечели Родопа. За съжаление в Смолян това вече се превърна в традиция“.  

Снимка: fkrodopa-smolyan.com

