Недялко Москов: Несебър заслужено е първи, нивото падна много, без държавна помощ няма силен спорт

Eдноименният тим на Несебър завърши есенния полусезон на върха в класирането на Югоизточната Трета лига. Президентът на клуба Недялко Москов коментира представянето на отбора и други теми пред Sportal.bg .

- Господин Москов, преди две години, отборът на Несебър беше със същия точков актив, пак на лидерската позиция, в същото първенство.

- Има разлики. Едната, която е може би най-важната показва, че днешното ниво е по-ниско. Това е доста тревожно. Разлика има и в отделни показатели на представянето на нашия отбор. В сравнение с есента на 2023 година, през първата половина на настоящия сезон имаме по-малко вкарани голове – 51 (67 гола за есен 2023 г.) и са допуснати – 10 (22 гола за есен 2023 г.). Ясно е, че сме постигнали напредък в играта в защита. Автоматично подсказва обаче, че трябва да продължим да работим много сериозно в атакуващ план за да се подобряваме.

- По средата на споменатия двегодишен период, Несебър преживя неуспешно участие във Втора лига. Изпадането от нея като, че ли не нанесе поражения и сега тима отново е на върха. Какво показва анализа ви от участието във Втора лига?

- Започнахме във Втора лига със същия състав, който спечели участието си в нея. Стартирахме с победа. Последваха няколко мача, в които не бяхме надиграни, но ги загубихме. Това разклати отбора. После ни връхлетя серия от лоши резултати. През зимната пауза не успяхме да привлечем нужните футболисти. Ние и Струмска слава (Радомир) бяхме с най-ниските бюджети и напълно закономерно изпаднахме.

- Заслужена ли е настоящата ви лидерска позиция? Отговаря ли потенциала на отбора ви на моментното класиране в Югоизточната Трета лига?

- Напълно. Отделните показатели го потвърждават. Програмата ни беше най-трудна, в сравнение с тази на конкурентите ни. Пак напомням за нивото – ниско е. Несебър не е много силен, противниците са по-слаби. Лидер сме, но и сме доста далеч от класата на Втора лига. За да я доближим са нужни по-добри футболисти.

- Предимството на Несебър пред конкуренцията?

- Отборът ни е по-добър и по-опитен, в сравнение с този на основния ни съперник Марица (Пловдив). За разлика от другите, ние не изтъкваме проблемите си. А имахме доста здравословни такива. Именно те са причината за недобрите ни резултати. В тези мачове щяхме да побеждаваме с разлика, ако всичко беше наред в отбора ни. Друг наш плюс е структурата и базата ни, която е сред най-хубавите в страната. Срамно е клуб като Марица (Пловдив) да играе мачовете си в някакво училище. Ето къде е нашето предимство пред тях. Марица (Пловдив) има в повече славното си име.

- Сигурно отбора ви има и недостатъци?

- Естествено. Играхме слабо срещу Димитровград и Розова долина (Казанлък). Логично загубихме. Знаем причините. Имахме доста контузени. Споходиха ни нелепи травми, не футболни контузии. Нападателят Иван Колев се присъедини по-късно към отбора ни. Срещу Спартак (Пловдив) играхме на лош терен и също не взехме максимума точки. Лошите терени не пречат само на Несебър, а на всички отбори.

- Септември (Тервел), който подобно на Несебър доминира, но в Североизточната Трета лига изрази тревоги, свързани с финансови затруднения. Какво е положението във водения от вас клуб?

- Досега не сме имали такива проблеми. Датата 15-и на всеки месец е определена за получаване на финансови възнаграждения. Често обаче парите се изплащат още между 5-и и 10-и. Бюджетът на Несебър е много добър за Трета лига, но недостатъчен за Втора лига.

- През последните години, първенството на Югоизточна Трета лига е най-оспорваното. Ще удържи ли Несебър първото място?

- Да. Със състава, който имаме, няма да е проблем да завършим на върха. Не смятам обаче, че първенството вече е толкова оспорвано. Отбори примерно като Гигант (Съединение), Розова долина (Казанлък), Загорец (Нова Загора) днес са по-слаби. Въпросните имат добри треньори, които искат да работят за да развиват футболисти, но не могат да го правят и причините са ясни. В Югоизточна Трета лига вече всичко е посредствено – футболисти, съдии, окаяни терени … всичко. Пропадането е на лице и вината е в нас ръководителите, защото в стремежа си да направим по-силни отборите си, бързаме да привлечем опитни, вместо да развиваме млади футболисти. Като вървим по тази линия и намираме отговора за нивото и на националния отбор.

- Има ли Несебър амбиция за изкачване във Втора лига?

- Да влизаме. За това се борим през настоящия сезон. При мен друга цел няма освен първо място. Ако привлечем футболистите, които сме набелязали, ще спечелим първенство без проблеми. Ще повторя обаче, че сегашния бюджет на Несебър е много добър за Трета лига, но недостатъчен за Втора лига. С финансирането, което имаме в момента, във Втора лига ще ни предстои тежка битка за спасение да не изпаднем веднага. Община Несебър и един спонсор осигуряват бюджета на клуба. Трябва да намерим още поне един спонсор. Да осигурим 900-950 хиляди лева за участие във Втора лига. За да участваш на това ниво е необходимо да създадеш по-добри условия. Друг е въпроса, че Втора лига не е каквато трябва да бъде. Предстоят й много проблеми. Доста промени трябва да се извършат. В нея млад футболист трябва да получава 2000 лева за да има стимул да се развива. Опитните играчи да вземат до 4000 лева. В момента някои клубове там раздават нереални възнаграждения. Смятам, че трябва да се въведе правило, в отборите във Втора лига да играят по четирима футболисти до 21-годишна възраст и по двама до 18 г. Самата Втора лига трябва е от 16 отбора, с два изкачващи се в Първа лига и четири изпадащи в Трета лига. Друг вариант за Втора лига е да бъде разделена на две с по 10 отбора. Така ще намалеят разходите на клубовете.

- От доста време сте във футбола. Имате наблюдения и от чужбина. Какъв е проблема на българския футбол. Възможно ли е въобще да бъде разрешен или поне да се стопира пропадането му?

- Без помощта на държавата няма да стане. Виждаме какво се случва в момента в една от традиционно силните и най-продуктивни школи у нас – Пирин (Благоевград) е пред фалит. Някакъв там кмет не прави нищо. Сега се връщам от Германия. За хората в тази държава, която е доста пред нас по всеки показател, спорта е феномен. Няма значение кой е президент на БФС – Георги Иванов, Борислав Михайлов или Димитър Бербатов. Държавата трябва да му осигури финансиране. Във всеки голям град трябва да има база, като тази в Пловдив. Може би ние в Несебър сме на точното място и я имаме. Когато има условията да тренират децата, ще има и качествени футболисти. Трябва да се премахнат таксите, защото те не селектират най-талантливите деца, а най-платежоспособните. Наскоро Лъчезар Танев ми каза, че в Испания бежанците, най-гладните стават най-добрите футболисти. А тук не се дава шанс на всички. И после плюят и псуват по Георги Иванов, Кирил Домусчиев, мен и когото си искат. Преди 10 ноември 1989 г. имаше силен български спорт. Да, през комунизма имаше лоши неща, но не могат да се отрекат положителните. А те не бяха малко. Не е до политическия строй. Просто беше намерено правилното решение.

- Наближават празници. Какво бихте пожелали и на кого?

- Пожелавам на всички българи здраве и успехи. На футболните клубове играчите им да са здрави. Конкретно на Любослав Пенев и Борислав Михайлов да преодолеят успешно трудните ситуации, в които са в момента. Двамата освен велики футболисти, добри като хора, са и мои приятели.