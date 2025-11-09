Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марица (Пловдив)
  3. Несебър взе дербито с Марица (Пловдив) и се изкачи на върха

Несебър взе дербито с Марица (Пловдив) и се изкачи на върха

  • 9 ное 2025 | 16:46
  • 801
  • 1
Несебър взе дербито с Марица (Пловдив) и се изкачи на върха

В Несебър, едноименния тим победи Марица (Пловдив) с 1:0 и зае мястото му на върха. Лидерското дерби е от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Николай Дросев осигури важния успех. Стори го в 19-ата минута, когато спечели дузпа и сам я реализира. На тежкия терен, съперниците изиграха оспорван и динамичен двубой, малко бяха головите положения. Пловдивчани повече атакуваха, но всичко приключваше пред наказателното поле на домакините. В 68-ата минута гредата помогна на стража на Несебър Мартин Шейтанов. Той изби топката и след опасен удар от фаул в 74-ата минута. В 81-ата футболист на Несебър пропусна да реализира второ попадение за отбора си.

Снимка: ПФК Марица 1921 Пловдив – фейсбук

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Венци Стефанов: Вратарят на ЦСКА се справи много по-добре от този на Левски

Венци Стефанов: Вратарят на ЦСКА се справи много по-добре от този на Левски

  • 9 ное 2025 | 15:20
  • 11317
  • 11
ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

  • 9 ное 2025 | 16:51
  • 27624
  • 112
Юли Петков: Не се отказахме нито за минута

Юли Петков: Не се отказахме нито за минута

  • 9 ное 2025 | 14:50
  • 1430
  • 0
Анатоли Нанков скочи на съдиите: Омръзна ми да си мълча!

Анатоли Нанков скочи на съдиите: Омръзна ми да си мълча!

  • 9 ное 2025 | 14:41
  • 8988
  • 4
Бойко Величков: Янев не е на изпит, искам да видя ЦСКА задължително в Европа

Бойко Величков: Янев не е на изпит, искам да видя ЦСКА задължително в Европа

  • 9 ное 2025 | 14:37
  • 1556
  • 6
Райчев: Доста важни три точки за нас

Райчев: Доста важни три точки за нас

  • 9 ное 2025 | 14:34
  • 933
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:1 Арда, гол на Попето

Лудогорец 0:1 Арда, гол на Попето

  • 9 ное 2025 | 17:50
  • 7779
  • 14
ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

  • 9 ное 2025 | 16:51
  • 27624
  • 112
Райо Валекано 0:0 Реал Мадрид, положения и пред двете врати

Райо Валекано 0:0 Реал Мадрид, положения и пред двете врати

  • 9 ное 2025 | 17:15
  • 3518
  • 6
Съставите на Манчестър Сити и Ливърпул

Съставите на Манчестър Сити и Ливърпул

  • 9 ное 2025 | 17:30
  • 763
  • 1
Славия обърна Монтана с два гола в края

Славия обърна Монтана с два гола в края

  • 9 ное 2025 | 14:28
  • 23215
  • 37
Левски с изявление след болезненото поражение: Това ни отличава от всички останали тимчета разни

Левски с изявление след болезненото поражение: Това ни отличава от всички останали тимчета разни

  • 9 ное 2025 | 11:25
  • 50180
  • 301