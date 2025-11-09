Несебър взе дербито с Марица (Пловдив) и се изкачи на върха

В Несебър, едноименния тим победи Марица (Пловдив) с 1:0 и зае мястото му на върха. Лидерското дерби е от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Николай Дросев осигури важния успех. Стори го в 19-ата минута, когато спечели дузпа и сам я реализира. На тежкия терен, съперниците изиграха оспорван и динамичен двубой, малко бяха головите положения. Пловдивчани повече атакуваха, но всичко приключваше пред наказателното поле на домакините. В 68-ата минута гредата помогна на стража на Несебър Мартин Шейтанов. Той изби топката и след опасен удар от фаул в 74-ата минута. В 81-ата футболист на Несебър пропусна да реализира второ попадение за отбора си.

Снимка: ПФК Марица 1921 Пловдив – фейсбук